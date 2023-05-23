Во время обыска по делу экс-главы Верховного суда Князева дополнительно изъяли около полумиллиона долларов: подробности. Фото

Во время обыска по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева дополнительно изъяли около полумиллиона долларов. Сейчас НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. "НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных почти в полмиллиона долларов США, спрятанную участниками преступления по делу по подозрению главы Верховного суда. В настоящее время НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств", – говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения взятки в размере 2,7 млн долл. США. Деньги передавали председателю ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.

Напомним, что детективы НАБУ провели настоящую спецоперацию для разоблачения Князева во взяточничестве. Они подослали в офис подозреваемых новую "сотрудницу-студентку" – а на самом деле агента ведомства, которой удалось записать разговоры, ставшие доказательствами взяточничества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Князеву на первом заседании по его делу судом была избрана мера пресечения. Он отправлен в СИЗО с залогом более чем в 107 млн гривен.

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