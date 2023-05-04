'Если Украина проиграет, все умрут. Защищайте страну!': военная Оксана Чорная – о самых сложных моментах службы нон-стоп боевых медиков

Оксана Чорная – профессор экономики. Она покинула уютный Оман, где преподавала в университете, и вернулась вместе с мужем защищать пылающую Украину с началом полномасштабной войны. Женщина служила в 34-м батальоне 57-й ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко ВСУ боевым медиком до января 2023 года, а сейчас она – помощница пресс-офицера в 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха.

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Оксана рассказала OBOZREVATEL об условиях, в которых врачи спасают жизнь бойцам на фронте, о самых тяжелых моментах службы, усталости и юморе на передовой, о необходимости как демобилизации, так и вступления в Вооруженные силы, а также о своей еще одной вдохновляющей профессиональной деятельности.

"Большинство медицинского транспорта на фронте – это то, что передали люди"

В конце февраля 2022 года, возвращаясь из Омана через Польшу в Украину, Оксана смогла купить три "скорых" на средства, которые ей предоставили друзья. Кроме "скорых", были еще тепловизоры, медикаменты, униформа.

Весь транспорт на фронте очень быстро выходит из строя или уничтожается врагом. Бронированного или полноприводного транспорта очень-очень не хватает – он действительно спасает жизнь и помогает медикам вывозить раненых с самой передовой. Очень часто раненых вывозят пикапами, чтобы была более высокая проходимость по бездорожью.

"Не хватает укомплектованных реанимобилей. Потому что обычно все, что удается купить или передают – это "доживающий" автотранспорт. И он почти постоянно ремонтируется. А также не хватает реанимационного оборудования на эти автомобили – ИВЛ, мониторов пациента и др. Это всегда нужно.

Очень помогают фонды. Помог "Вернись живым" – передал нам 15 пикапов. Я так понимаю, что волонтерам за границей проще собрать средства на что-то медицинское. Поэтому большинство "скорых" – это то, что собрали, купили и доставили люди", – рассказала помощница пресс-офицера.

Боевой путь

С началом российской агрессии в 2014 году Оксана была волонтером. Призывалась по мобилизации в 2015 году и до 2016 года служила водителем-санитаром в 28-й бригаде.

В 2022 году она официально мобилизована 24 марта и уже год и месяц находится на передовой. Когда началось масштабное наступление, 57 бригада, где служила военная, обороняла Лисичанск и Северодонецк. После ротации Оксана как боевой медик занималась эвакуацией на том направлении.

"Вторая такая большая кампания – это наступление, которое 57-я бригада осуществляла на направлении Херсон вместе с другими. Наша бригада была на направлении Давидов Брод, Сухой Ставок, Безыменное. И потом третье наступление мы осуществляли уже до линии реки Днепр", – говорит военная.

Следующий заход бригады в сектор было с ноября 2022 года до начала января 2023 года в Бахмуте.

Каждая ротация была разной. Боевой медик как вывозила раненых с передовой в стабилизационный пункт, так и работала на самом пункте. Он, кстати, может находиться не так далеко от фронта, а может быть даже на самой передовой, как, например, было в Бахмуте. Но эти госпитали обычно достаточно хорошо укреплены, там есть подвалы, есть возможность спрятать раненых и скрыться самим.

"Бой длился 24/7. Не было даже времени поспать"

Военные могут отдохнуть в основном только на отводе, когда подразделения возобновляют боеспособность. Также им дают отпуска, чтобы оставалось не менее 30% личного состава. В это время обычно все очень спокойно, но есть и опасность обстрелов.

"На восстановлении нас очень сильно обстреляли летом в июле. У нас было много погибших и раненых. Россия накрыла мой батальон С-300", – вспоминает Оксана.

Боевые действия могут продолжаться нон-стоп, поэтому времени на отдых на передовой нет.

"Когда были бои за Лисичанск, то там вообще не было даже времени, чтобы поспать. Бой длился 24/7, и раненые были постоянно, нужно было эвакуировать. Когда мы были в Бахмуте, там тоже шли очень активные боевые действия – был задействован весь состав медицинского пункта. Медицинский пункт занимается эвакуацией, грубо говоря, от окопов до стабика. А там дальше уже работает медицинская рота, или медицинский госпиталь может быть развернут", – рассказала помощница пресс-офицера.

"Авиация – это самое страшное, что может быть из обстрелов"

С 24 февраля 2022 г. очень выросла активность боевых действий. До этого было в разы меньше раненых и погибших, чем сейчас. Обстрелы не были столь плотными. ВСУ держали оборону занятых позиций.

"Сейчас постоянное или наступление, или отступление. Гораздо более активные боевые действия. Задействована авиация – это самое страшное, что может быть вообще из обстрелов, – это авиационные бомбы, ракеты. Нет такого, что на отводе, например, 20 км склады или какие-то тыловые пункты будут в безопасности. Вся Украина под огнем. Это совсем другая война", – рассказала Оксана Чорная.

Эвакуированные солдаты почти все выживают благодаря турникетам

Медики в ротах и сами солдаты сейчас имеют гораздо лучшую медицинскую подготовку. Когда забирают раненых, то обычно они уже успевают наложить себе турникет – и это почти в 99% случаев спасает жизнь.

"Если это не критическое ранение, которое сразу привело к смерти, то эти тяжелые "300-тые" обычно выживают. На моей памяти было может два или три случая, когда эвакуированный солдат погиб уже на стабилизационном пункте или в госпитале.

Я снимала подготовку по тактической медицине роты аэроразведки. Это бойцы, которые еще не были на передовой. Их действия доведены до автоматизма. Аптечки все носят. В 14-15-м годах те жгуты розовые мотали на приклады, как в Афганистане. Сейчас такого я еще ни разу не видела", – говорит украинка.

Обычно эвакуируют раненых очень быстро – час-два. Если очень активные боевые действия и по-серому, то бывает до 8 часов.

"Самые тяжелые моменты – это неконтролируемая ситуация. Поэтому солдат должен защищать командира ценой собственной жизни"

Самые трудные моменты на фронте – это неконтролируемая ситуация. Все зависит от командира, насколько он уверенно управляет боем. Чувство контролируемости дает возможность действовать очень уверенно, даже если идет очень сильный обстрел, наступление или отступаем, или есть большое количество раненых и погибших.

"Я солдатам говорю: "Если вы видите, что ваш командир хорошо вами управляет, вы должны защищать его ценой собственной жизни. Поскольку как только вы теряете командира – теряется контролируемость, и обычно очень много погибших, потому что нет координации с подразделением и нет понимания, что делать", – рассказала Оксана.

Село Безыменное. Павшие воины "хотят" вернуться домой

Первое сентябрьское наступление на Херсонщине не было так удачным. В бригаде, где служила Оксана Чорная, очень многие ребята были без вести пропавшими – погибли. Села на линии столкновения переходили из рук в руки, и военные не могли унести тела побратимов. Их они забрали уже после того, как Херсон был освобожден – в начале ноября.

"Когда я уже перешла в 53 бригаду, и нас вывели на восстановление в том направлении, у меня была возможность поехать в те села, где мы наступали, и найти своих ребят.

Я человек неверующий, но меня "не отпускало" село Безыменное. Я еще в ноябре там была, мы нашли несколько тел, нашли там нашего замкомандира по связи "200-го", и все. И я в январе вернулась искать тела, и нашла 11 своих ребят, погибших там в сентябре.

Но не всех мы нашли. У меня есть список без вести пропавших. И я понимаю, что они находятся там и "хотят" возвратиться домой. Сложно объяснить, но у меня было и остается ощущение, что я должна поехать в Безыменное и найти моих побратимов", – говорит помощница пресс-офицера.

Война утомляет

Мы сражаемся до победы, рассказывает военная. Однако неопределенность в сроках очень утомляет и негативно влияет на всех, кто на фронте.

В 2014-2015 годах была четкая определенность, сколько какая волна мобилизации будет служить – было не больше года и трех месяцев. Тогда ребята, побыв дома месяц-два, возвращались в строй, потому что они понимали, что это их долг.

"Если бы была демобилизация… Потому что неизвестно – два, три, пять лет будет продолжаться война. Человек не может воевать постоянно и должен иметь перерыв. В то же время много гражданских мужчин сидят дома, они также должны идти защищать.

…Мне очень странно, когда они рассказывают, что не способны что-либо делать. То есть я, 43-летняя женщина, которая вообще не имеет никакого военного и медицинского образования, способна это делать, а они неспособны? Так не бывает. Когда говорят "не рожден для войны" – типа я сразу родилась с автоматом в руках? Такое отношение очень утомляет", – поделилась украинка.

"Побратимы радуются, когда о них снимают видео и фото"

Сейчас Оксану очень мотивирует фотография, потому что она – еще и профессиональный фотограф. На ее фейсбук-странице есть много снимков о военных и природе на фронте.

"Травмы, которые я получила до этого, мне уже не позволяют выполнять в полном объеме свою работу как фельдшера медпункта. Сейчас я стараюсь максимально делать все от меня зависящее, чтобы мотивировать своих побратимов, снимая о них видео и фотографии.

Они очень радуются этим фотографиям, когда о них пишут и хорошо говорят. Они лайки считают, кто более красивый. Им это приносит небольшое утешение. И я в этом черпаю вдохновение", – рассказала военная.

"В Бахмуте мы почти все время смеялись"

У медиков есть свой черный юмор, а тут добавился и военный. Оксана заметила, что чем опаснее ситуация, тем больше юмора и смеха.

"Когда мы в Бахмуте были, мы почти все время смеялись, потому что там было настолько критично, страшно и была такая активность боевых действий, что без этого было бы очень-очень тяжело. Я пишу эти диалоги – это реальные диалоги, которые происходили между военными, медиками. Гражданским, я так думаю, они не очень нравятся, потому что они наполнены фатализмом", – говорит помощница пресс-офицера.

Людей на фронте не хватает, боевые медики часто гибнут

Людей всегда не хватает на передовой. Пехоты не хватает, потому что очень много раненых, погибших. Медиков не хватает, артиллеристов. Всех. В боевых бригадах это нон-стоп, делится Оксана.

На стабилизационном пункте уровень риска для врачей немного меньше – там прилетает меньше, но нагрузка гораздо большая, потому что на медицинскую роту свозят раненых со всех батальонов.

"У меня есть репортаж со стабилизационного пункта. У нас за три часа было 28 раненых, и трое очень тяжелых. И они их вытащили, там два врача – хирург и анестезиолог работали, и медицинский персонал – фельдшеры, медсестры, санитары, водители. И это все нон-стоп", – отметила военная.

Большинство медицинского персонала погибают на эвакуациях. Там они никак не защищены, и лучше, если бы вывозили раненых на бронированных машинах, это бы повышало вероятность выжить. Поэтому там боевые медики меняются очень часто. Там они ничего сложного не делают, операции не проводят. Они должны доставить людей в стабилизационный пункт.

"Я была в 34-м батальоне. У части санитаров, фельдшеров там не было никакого медицинского образования, но они выполняли и выполняют очень эффективно свои обязанности. Они сейчас в Бахмуте стоят", – рассказала помощница пресс-офицера.

"Если проиграем эту войну, мы все умрем. Не откладывайте решение защищать свой дом"

Как отметила Оксана Чорная, если проиграем эту войну, мы все умрем. Не будет такого, чтобы мы сдались, а потом жили, как прежде. Если Украина проиграет, все умрут. Это должен каждый украинец понять и не откладывать тот момент, когда он решит идти защищать свой дом, свою семью, свою страну.

"Я понимаю, что очень страшно принять это решение. Я проходила через это. Когда я возвращалась из Омана, у меня в голове была куча мыслей. Зачем я уезжаю из богатой счастливой жизни почти на райском острове в пламя войны. Но каждый рано или поздно к этому придет. Если он придет к этому позже, он потеряет гораздо больше, поэтому не откладывайте тот момент, когда вы примете решение бороться, а не бежать.

И есть время сейчас – готовьтесь к этому. 9 лет войны – вы должны были уже всему научиться, все уметь, прийти и защищать свою страну. Это долг каждого гражданина Украины", – призвала украинцев Оксана.