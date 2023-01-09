''Еще один гвоздь в гроб российских захватчиков'': ЕСПЧ вынес решение по делу об оккупации Донбасса

Европейский суд по правам человека принял решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России". О нем будет публично объявлено 25 января.

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Это первое дело по захвату восточной Украины в 2014 году, когда РФ начала войну против Украины из Крыма и Донбасса. Учитывая, сколько усилий было положено в него, какую доказательную базу Украина подала и какие аргументы были у России в ответ, вероятнее всего, ЕСПЧ перейдет к рассмотрению по существу, сообщила в Facebook Уполномоченная Министерства юстиции Украины по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Она напомнила, что в том же 2014 году открылся юридический фронт противостояния агрессору на международной арене.

"Дело "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года, в том числе и сбития Малайзийского боинга рейса МН‑17 в 2014 году над временно оккупированной территорией Донецкой области", – отметила Сокоренко.

Она добавила, что как должностное лицо должна была реагировать сдержанно на это событие, но как юрист, занимавшийся указанным делом, считает, что ЕСПЧ как раз перейдет к рассмотрению по существу.

"Как это сделал и по другому межгосударственному делу "Украина против России (по Крыму)" в январе 2021 года", – добавила правозащитница.

"И это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков. А это только начало года", – констатировала Сокоренко.

Напомним: в ноябре 2022 года суд Нидерландов вынес приговор по делу о сбитии пассажирского самолета "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия) и был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Трое обвиняемых – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко – получили пожизненное заключение. Четвертый – Олег Пулатов, скончавшийся в 2021 году, – объявлен невиновным.

Это только первый приговор в судебном разбирательстве. Ожидается привлечение к ответственности других причастных лиц. Также стоит отметить, что судебный процесс в Нидерландах хоть и самый большой, но не единственный по делу о крушении "Боинга" рейса MH17.

В марте 2022 года Нидерланды и Австралия подали общий иск против России к Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Также в 2020 году Нидерланды подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– известный украинский журналист Дмитрий Гордон подал иск в Европейский суд по правам человека против России. Причиной стало то, что страна-агрессорка применила против него "небывалый комплекс мер";

– 23 страны Европейского Союза присоединятся к иску Украины против военных преступлений России. Они будут выступать в ЕСПЧ третьими лицами.

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