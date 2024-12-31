Ермак поздравил с Новым годом и рассказал о тайном подарке от неизвестной девочки.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил Украину с Новым годом. Он отдельно поблагодарил Вооруженные Силы и обычных украинцев "за Украину", а также пообещал, что власть "сделает все для победы".

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Свое новогоднее поздравление глава ОП сделал в Telrgram. Ермак рассказал, что недавно получил от неизвестной девочки из Львовской области "приятный и теплый подарок".

"Зовут Иванна, подарок – кофточка, браслет и открытка с секретом", – сказал Ермак, и показал дары.

"Хочется, чтобы 2025 стал успешным для Украины, и в нем воцарилась справедливость, а враг заплатил за все зло. А еще хочется, чтобы украинцы мечтали и планировали будущее, а с этим и видение Украины будущего", - отметил глава ОП.

Он также показал (на фото ниже) елочные игрушки на своей новогодней елке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины, защищающие Украину от российского полномасштабного вторжения, также поздравили соотечественников с наступающим Новым годом. Они поблагодарили за поддержку и помощь, пожелали украинцам выдержки, единства и веры в победу.

Напомним, что 25 декабря Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством под аккомпанемент "Щедрика". Этот праздник наша страна уже второй год отпраздновала вместе с большинством христиан мира.

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