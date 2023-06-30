Ему навсегда будет 20: в бою с оккупантами под Бахмутом погиб защитник из Крыма

На войне за независимость Украины погиб юный крымчанин Эдем Алиев. Воину, служившему в рядах ВСУ, было всего 20 лет.

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Жизнь защитника оборвалась под Бахмутом. О потере 29 июня сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, молодой украинский военнослужащий воевал и погиб в боях на фронте возле города-крепости в Донецкой области.

"Меджлис крымскотатарского народа находится на связи с отцом воина Нариманом Алиевым", – отметил Чубаров.

Пока больше нет деталей о гибели на фронте юного защитника Эдема Алиева, как и нет его фото.

Глава Меджлиса лишь добавил, что о дне и месте дженазе (похорон. – Ред.) воина из Крыма будет сообщено позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, выполняя боевое задание на Запорожском направлении, погиб 22-летний воин Владислав Быканов – помощник начальника связи отделения связи отдельной механизированной бригады "Магура". Молодой защитник с Черкасщины не дожил всего два дня до своего 23-го дня рождения.

Циническая война, развязанная Россией, унесла жизни и 22-летнего бойца ВСУ Артема Суховия. Он был известным в Черкасской области активистом.

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