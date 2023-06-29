Единственный сын у матери: в боях за Украину погиб защитник из Черкасс, не доживший два дня до 23-летия. Фото

Выполняя боевое задание на Запорожском направлении отдал свою жизнь за Украину помощник начальника связи отделения связи отдельной механизированной бригады "Магура" Владислав Быканов. Молодой защитник из Черкасщины не дожил всего два дня до своего 23-го дня рождения.

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Об этом сообщило издание "Суспильне", ссылаясь на директора школы №28, где учился Владислав, Татьяна Скорик. Она рассказала землякам, где можно провести в последний путь украинского героя и поделилась историей его такой короткой жизни.

"Наш Влад, выпускник Черкасской школы — единственный сын учителя математики 28-й школы Инны Быкановой. Ему должно было исполниться 23 года. Не дожил. Отдал жизнь за свободу и независимость Украины, ее народа, матери, семьи. Скучаем. Сочувствуем. Страдаем, потому что теряем лучших", – рассказала педагог.

Вечная память и честь каждому воину, отдавшему жизнь за Украину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях за свободу Украины погиб 32-летний военнослужащий Евгений Брезицкий с Днепропетровщины. В мирной жизни он был депутатом сельского совета, а на фронте стал командиром боевой машины пехоты.

Также горькая утрата сотрясла Черкасскую область. 22-лений активист Артем Суховий, вернувшийся из-за границы, чтобы встать на защиту Отечества, полег в сражениях с оккупантами.

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