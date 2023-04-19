Ему навечно будет 32: в боях на Бахмутском направлении погиб участник одесского Майдана. Фото

В боях против российской оккупационной армией погиб военнослужащий из Одесской области Александр Станков "Перун". Боец получил несовместимое с жизнью ранение на Бахмутском направлении.

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Военный еще до начала полномасштабной войны с РФ боролся за суверенную Украину. Об этом в Facebook сообщил друг погибшего Александр Винницкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Одессе защитник еще с 2000-х годов боролся с проявлениями так называемого "русского мира". Также Александр был активным участников Революция Достоинства, защищал Одессу от "русской весны".

С начала полномасштабного вторжения он встал на защиту Украины, однако просто быть в Вооруженных силах было мало. Александр перевелся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, осознавая, что эта бригада будет на переднем крае фронта.

"Он был добрым, искренним и справедливым парнем. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей…Неделю тому назад ты написал: "Мы вернемся со щитом или на щите". К сожалению, ты вернулся на щите", – написал друг погибшего.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб ветеран АТО Назарий Пикулицкий. Львовянин защищал Украину в 2014-2015 годах, а после начала полномасштабной войны снова встал в ряды Сил обороны. Жизнь военного оборвалась под Бахмутом на Донетчине.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте на Донетчине в бою с врагом погиб студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Иван Рыбитва. Искреннему, светлому и невероятно сильному украинскому воину с позывным "Физик", который встал на защиту страны добровольцем, было всего 19 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, война с российским агрессором унесла жизни воина ВСУ Бориса Тынко из Ривненской области. Защитник погиб 13 апреля на Донетчине.

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