'Украина потеряла сына': в боях на Донетчине погиб защитник с Ривненщины. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь воина ВСУ Бориса Тынко из Ривненской области. Защитник погиб 13 апреля на Донетчине.

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О потере накануне Пасхи известила Высоцкая территориальная громада в Facebook. Там отметили, что большой праздник проходит со щемом потери еще одного сына Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Пасха – великий праздник, но война своим черным крылом опять затронула Высоцкую громаду. Поступило известие о гибели Тынко Бориса Адамовича. Опять Украина потеряла еще одного верного сына... Сколько лучших сыновей уже не посетят этот Пасхальный праздник своих родителей?" – говорится в сообщении.

Отмечается, что защитник родился и жил в селе Людынь. Боевые обязанности выполнял на Марьинском направлении. Его жизнь остановилась на фронте возле Новомихайловки Покровского района Донецкой области.

"Высоцкая громада снова в скорби. В невыразимой печали родные и земляки. Склоняем головы перед подвигом нашего Героя. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь потери... Знаем, что светлые воспоминания о Герое Украины – всегда будут сильнее смерти", – добавили в громаде.

Там призвали в Пасху поддержать семью погибшего защитника в молитвах. О дате и времени встречи кортежа сообщат позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с российскими оккупантами погиб 18-летний воин-стрелок ВСУ Эдуард Софьянчук. Он был родом из поселка Томаковка, что в Днепропетровской области.

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