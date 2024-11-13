Эксспикер Кнессета на KJF-2024 предупредил об опасной близости Ирана к созданию ядерного оружия

Иран по состоянию на осень 2024 года находится "опасно близко" к созданию собственного ядерного оружия.

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Об этом во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) заявил спикер израильского парламента в 2013-2020 годах Йоэль (Юлий) Эдельштейн.

По его словам, война России против Украины показала Израилю, насколько осторожно действуют партнеры в случае, когда враждебная сторона имеет ядерный потенциал.

"Когда одна из сторон обладает ядерным оружием, это, безусловно, делает позицию всех стран, которые поддерживают другую сторону, скажем так, более осторожной. Есть очевидное и открытое желание иранского режима добраться до ядерного оружия. К сожалению, они опасно близко к этому. Я говорю это не только нашим еврейским друзьям в Украине, но и американскому и европейскому руководству. Однажды может быть слишком поздно", - предостерег Эдельштейн.

При этом он выразил надежду на позитивное сотрудничество Израиля с администрацией будущего президента США Дональда Трампа.

"Я знаю его лично, и мы как Государство Израиль знаем его. И я не удивлю вас, если скажу, что он имеет очень положительный послужной список в американской политике в отношении Израиля. Я могу напомнить вам о переносе американского посольства в Иерусалим, признании нашего суверенитета над Голанскими высотами и других шагах", - напомнил Эдельштейн.

Что касается сотрудничества Украины и США, то израильский политик уверен: отстранение от войны не может быть в интересах Соединенных Штатов.

"Думаю, что было бы разумно дважды подумать об американской политике в этом регионе, потому что сообщение о том, что Америка не хочет вмешиваться, а другие могут делать все, что им заблагорассудится, не является очень позитивным сообщением в контексте "America First"", - убежден экс-спикер Кнессета.

Он также заявил, что в интересах Государства Израиль - усиливать сотрудничество с Украиной, особенно в то время, когда состоялось тесное сотрудничество между иранским режимом и Россией.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.