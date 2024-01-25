Экс-премьер-беглец Азаров иронически 'поздравил' Зеленского с днем рождения: что украинцы ему ответили. Фото

Скрывающийся от украинских правоохранительных органов в России бывший премьер-министр времен Януковича Николай Азаров иронически поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Реакция читателей вряд ли была такой, которую он ожидал.

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Соответствующий пост он разместил в Twitter. Комментарии оказались, мягко говоря, не очень любезными.

По реакции комментаторов можно увидеть реальное отношение к бывшему главе правительства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего премьера Николая Азарова. Его обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя, осуществлению информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее стало известно, что европейский суд в Люксембурге отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, введенных Евросоюзом в 2021 году по обвинению в коррупции. В то же время против него действуют другие санкции ЕС.

Тем временем суд в РФ вынес приговор Ивлеевой за "голую вечеринку". Мы выяснили, зачем на самом деле травили российских звезд и при чем здесь Кремль.

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