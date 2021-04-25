Экс-главный санврач: на майские праздники нужно все закрыть и еще сильнее ужесточить карантин

Главная проблема вакцинации от коронавируса в Украине – это недостаток самих препаратов. Но при их достаточном количестве в стране можно будет делать более 5 миллионов прививок в месяц. Эпидемия вот-вот пойдет на спад, но майские праздники и Пасха могут повлечь за собой новую вспышку COVID-19. В плане соблюдения карантинных ограничений украинцам следует брать пример с Европы.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Далее приводим его прямую речь.

Украине дают 2,5 млрд гривен на борьбу с COVID-19. Много это или мало? Я не владею информацией о стоимости вакцин – этого нет в открытом доступе. Но в любом случае это улучшит нашу ситуацию в плане охвата населения иммунизацией.

Главная проблема с вакцинацией – это отсутствие самой вакцины. Если мы купим 10 млн доз, это существенно скажется на ситуации. Если мы сможем купить только 100 тысяч – это тоже скажется, но на каких-то отдельно взятых коллективах, которые будут привиты этой вакциной.

Чтобы получить хоть какой-то контроль над ситуацией, надо привить хотя бы 70% населения. Это около 30 миллионов человек. Значит, нам потребуется, как минимум, 60 миллионов доз вакцины. С учетом запаса, нам надо иметь хотя бы 65 миллионов доз.

И все-таки я думаю, что проблем с вакцинацией быть не должно. Если возникнет необходимость, Украина будет готова выделить достаточно средств для того, чтобы купить вакцины.

У нас есть необходимые условия для проведения вакцинации с соблюдением всех правил, норм, требований, и, в принципе, 5,5 миллиона прививок в месяц, о которых сказали в Кабмине.

Есть определенные требования к организации вакцинации вообще, а не только от коронавируса. У нас достаточно мест, где можно проводить вакцинацию. Это места, которые традиционно использовались. Например, практически в каждой детской поликлинике есть прививочный кабинет.

Если где-то организовать вакцинацию стационарно невозможно, будут работать мобильные бригады. К примеру, они могут выезжать на предприятия и прививать там.

Эпидемия COVID-19 в Украине должна пойти на спад, потому что, пусть и худо-бедно, но благодаря карантину, локдауну какое-то разобщение людей есть, стало меньше общения, меньше контактов. Это скажется на интенсивности передачи вируса и процесс немного затихнет.

Но как только мы восстановим контакты, процесс снова может возобновиться.

Например, мне не понятен один нюанс. Мы говорим о карантинах, об ограничениях, и вдруг сообщение о том, что " Укрзалізниця " запускает на майские праздники дополнительные поезда.

Мне не понятно. Сколько десятков тысяч людей они перевезут! Это же будет перемешивание! Вы посмотрите, что делается на западе. Не надо было ничего назначать, пусть бы все так и осталось.

Сейчас я говорю с точки зрения заслуженного врача Украины. Я бы на майские праздники еще больше ужесточил локдаун, потому что люди привыкли собираться и праздновать. Предприятия будут закрыты, нужно все закрыть.

Посмотрите, как ограничений придерживаются за рубежом. Пример – похороны принца Филиппа. Члены королевской семьи идут за гробом на определенном расстоянии, зашли в церковь, все надели маски и сели на расстоянии друг от друга.

Возникновение новых штаммов – естественный процесс для вируса. Но в основе своей это тот же тип вируса.

Приведу простой пример. Есть автомобиль "Запорожец". Мы переобуваем его в летнюю резину. Но это по-прежнему "Запорожец". Мы надели на сидения новые чехлы. И все равно это "Запорожец".

То же самое происходит и с вирусом. У него изменяются какие-то части, но его основные характеристики остаются прежними.

Опыт других вирусных заболеваний говорит о том, что существует иммунная память. Если человек уже встречался с определенным типом вируса, при повторной встрече он может заразиться, но его иммунная система должна отреагировать быстрее. Это значит, что он легче переболеет.

Если человек привит любой вакциной от коронавируса, это спасает его от тяжелого течения болезни и тем более от смертельного исхода. Это связано с тем, что срабатывает перекрестный иммунитет.

Я не могу утверждать этого со стопроцентной уверенностью, но опыт других стран говорит о том, что в случае вакцинации, как правило, иммунная система распознает вирус быстрее и начинает работать быстрее.

Фактически все вакцины от COVID-19 однонаправленны, хотя и по-разному сделаны. Я бы, например, привился вакциной AstraZeneca, а когда пришел срок прививаться второй раз, если бы такой же вакцины не было, я бы привился той вакциной, которая доступна. И не важно, американской, индийской или китайской. Место производства вакцины – это еще не характеристика самой вакцины.

Я никого ни за что не агитирую, я говорю о решении, которое я для себя принял.

Я считаю, что прививаться нужно тем, что есть. Но коль уж вы напуганы страшилками, то прививайтесь вакциной, которую вы считаете хорошей, если она доступна. Потому что, если вы привьетесь вакциной, которую считаете плохой, которой боитесь, может сработать психологический фактор. Что-то где-то закололо – "а, это все вакцина!"

Но где доказательство, что это связанные вещи? Грачи прилетели – наступила весна. А если б они не прилетели, весна бы не наступила?