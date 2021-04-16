"Укрзалізниця" запустит дополнительные поезда на Пасху: названы популярные направления
На Пасхальные и майские праздники в Украине запустят по меньшей мере 11 дополнительных поездов. Они будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.
Такое заявление в пятницу, 16 апреля, сделал и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик, сообщили на сайте компании.
"Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе на Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинные требования и обязательно носить маски. Путешествуйте безопасно", – сказал Юрик.
В мае также будут назначены дополнительные рейсы пяти круглогодичных поездов. В частности, речь идет о таких направлениях:
№ 29/30 Киев – Ужгород;
№ 251/252 Харьков – Николаев
№ 774/773 Киев – Шостка;
№ 781/782 Черкассы – Киев;
№ 137/138 Хмельницкий – Лисичанск.
Кроме того, на праздники "Укрзалізниця" решила продлить маршрут скоростного поезда № 779/780 сообщением Сумы – Киев до Винницы.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не намерены вводить новые карантинные ограничения на Пасху и майские праздники.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов в Закарпатскую область, поезда начали курсировать с 11 апреля.