'Укрзалізниця' запустит дополнительные поезда на Пасху: названы популярные направления

На Пасхальные и майские праздники в Украине запустят по меньшей мере 11 дополнительных поездов. Они будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

Такое заявление в пятницу, 16 апреля, сделал и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик, сообщили на сайте компании.

"Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе на Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинные требования и обязательно носить маски. Путешествуйте безопасно", – сказал Юрик.

В мае также будут назначены дополнительные рейсы пяти круглогодичных поездов. В частности, речь идет о таких направлениях:

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 251/252 Харьков – Николаев

№ 774/773 Киев – Шостка;

№ 781/782 Черкассы – Киев;

№ 137/138 Хмельницкий – Лисичанск.

Кроме того, на праздники "Укрзалізниця" решила продлить маршрут скоростного поезда № 779/780 сообщением Сумы – Киев до Винницы.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не намерены вводить новые карантинные ограничения на Пасху и майские праздники.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов в Закарпатскую область, поезда начали курсировать с 11 апреля.