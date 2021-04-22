МБРР даст Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию

Международный банк реконструкции и развития даст Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин.

"Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", – заявила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, документ предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн грн.

"Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей", – резюмировала Шаталова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в Украину по программе COVAX поставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Самолет с препаратами прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве.

19 апреля еще 12 144 украинца получили первую прививку против коронавируса вакцинами CoviShield от AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac Biotech) и Pfizer. В целом по стране вакцинирован 462 791 человек, завершили иммунизацию пятеро, в том числе двоим из них первую инъекцию кололи за рубежом.