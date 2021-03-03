Дочь Кивы единственная подалась на должность в Полтавском горсовете и выиграла конкурс

27-летняя Екатерина Кива, дочь народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, выиграла конкурс на должность директора юрдепартамента в Полтавском городском совете.

Девушка была единственной, кто подал документы на вакантное место. Она набрала 23 бала из 25. Конкурс транслировался на YouTube-канале Полтавского городского совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на "хорошо", "отлично" и "отлично". Ее кандидатуру, по рекомендации конкурсной комиссии, предстоит утвердить мэру Полтавы.

Известно, что Кива училась в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого и в Национальной академии внутренних дел в Киеве.

Портал "Полтавщина" пишет, что с 2017 года девушка работала в органах полиции. Сначала инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности. Последняя ее должность – старший инспектор отдела организации отбора и проведения аттестации. Кива уволилась с должности в департаменте кадрового обеспечения полиции в сентябре 2020 года.

Согласно поданной в 2021 году декларации, Екатерина Кива имеет квартиру в Киеве площадью 49 квадратных метров,приобретенной за 286 000 гривен. Также она задекларировала автомобиль Mazda 3 (2018 года выпуска за 631 000 гривен).

В 2020 году Кива получила 241 000 гривен заработной платы. Также она задекларировала денежный подарок в 57 000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время спецоперации задержали девять человек, которые связаны с "Оппозиционной платформой – За жизнь". Их подозревают в стрельбе, которая произошла возле стройки 25 февраля. Кива назвал задержание "давлением на оппозицию".