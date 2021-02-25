В Киеве задержаны 9 человек, связанных с ОПЗЖ, найдено оружие: Кива заявил о давлении. Фото и видео

В Киеве во время спецоперации задержали девять человек, которые связаны с "Оппозиционной платформой – За жизнь". Их подозревают в стрельбе, которая произошла возле стройки 25 февраля.

Информацию о количестве задержанных подтвердил нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook. В то же время полиция уточнила, были остановлены два автомобиля с людьми, один из которых в столице, а второй – за ее пределами. Во время обысков было найдено оружие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время проведения специальной полицейской операции правоохранители задержали два автомобиля, на которых злоумышленники скрылись с места событий. С лицами, которые находились в них, проводятся процессуальные действия", – сказано в заявлении правоохранителей.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пояснил PavlovskyNews, что этих людей подозревают в причастности к перестрелке в Голосеевском районе столицы.

Во время обыска автобуса у офиса партии были найдены ружья, ножи, пистолеты, шлемы и бронежилеты. По словам Кивы, оружие зарегистрировано и в нем резиновые пули.

Также нардеп утверждает, что люди в автобусе не причастны ни к каким правонарушениям, а власть якобы пытается "давить на оппозицию" и "дискредитировать" ее.

"Якобы прошла ориентировка по автобусу, который арендован охранной структурой "Шторм", с которой у "Оппозиционной платформы – За жизнь" заключен договор на обеспечение охраны", – сказал он.

Позднее в партии выступили с официальным заявлением, в котором сказано, что автобус якобы специально добавили в ориентировку, поскольку его марка совпадает с той, которая фигурировала в инциденте на Ямской.

"Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде", – сообщается на сайте ОПЗЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 25 февраля возле строительной площадки, расположенной на улице Ямская, произошла стрельба. Для задержания правонарушителей в столице была введена специальная операция.