Ехать в ТЦК не нужно: Кабмин упростил военный учет для украинцев за границей

В пятницу, 7 июня, правительство приняло важные изменения в некоторые постановления. В частности, в те, которые регулируют военный учет и мобилизацию в Украине.

Об этом говорится в сообщении Минобороны. Нововведения, в частности, касаются возможности постановки на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения для выехавших более трех месяцев назад украинцев.

Теперь призывники, военнообязанные и резервисты смогут становиться на учет без личного присутствия в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Правительство также исключило требование подачи заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы. Это упростит процедуру отсрочки от призыва.

Еще одно нововведение – информация об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет отправляться в электронном виде в полицию.

В Минобороны подчеркнули, что новые правила преследуют цель сделать систему военного учета более эффективной и доступной. Они вступают в силу со дня опубликования.

Ранее в Минобороны заявили, что находящиеся за рубежом украинские юноши в возрасте до 17 лет должны вернуться на Родину и стать на учет в ТЦК и СП. Такой шаг не означает мобилизацию, однако это следует сделать, если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашим государством.

Впрочем, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, реагируя на это заявление, подчеркнула, что принуждение студентов непризывного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, не поможет мобилизации. Это только это увеличит нагрузку на ВЛК.

Кроме того, она призвала не давить на уехавших за границу украинцев. Ибо они не предатели и не преступники.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины, снятые с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, должны вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК для постановки на военный учет. Это нужно сделать до 16 июня.

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