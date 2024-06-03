Не предатели и не преступники: Верещук призвала не давить на уехавших за границу украинцев

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала не давить на уехавших за границу украинцев. Ибо они не предатели и не преступники.

Об этом она написала в своем Telegram-канале. Чиновница очертила те вещи, которые пока не стоит делать в отношении украинцев за границей.

"Да, сейчас многие украинцы находятся за границей. Да, многие из них по разным причинам не хотят или не могут сейчас возвращаться. Да, среди них много мужчин, которые боятся мобилизации", – написала она и отметила, что не будет давать рецепты, что делать, чтобы люди возвращались |

Впрочем, по ее мнению, есть вещи, которые сейчас делать точно не следует. В частности, она обратилась к своим коллегам по власти и другим политикам.

Верещук подчеркнула, что не нужно разговаривать с людьми якобы они предатели или преступники. Также не нужно угрожать людям разными действиями, особенно когда дело касается их документов.

"Все это я говорю не потому, что я такая добрая. Смотрите прагматично. Такие публичные заявления или шаги реально пользы не принесут. Никто не вернется, потому что испугался или потому, что совесть заела", – добавила Верещук.

Она также допустила возможность того, что каждое такое публичное заявление означает определенное количество украинцев, которые решат строить свое будущее и своих детей не в Украине. И всевозможные такие "пугалки", по ее мнению, мобилизацию не улучшают, а вот демографию и экономику ухудшают.

"Так зачем это делать?" – резюмировала довольно риторическим вопросом свое мнение вице-премьер.

Напомним, что большинство украинских мужчин находятся в государствах Европейского Союза на законных основаниях, поэтому они не подлежат экстрадиции. В целом на повестке дня сейчас не стоит вопрос принудительного возвращения военнообязанных в Украину.

Ранее сообщалось, что согласно недавнему опросу, около 6,5 млн украинцев на данный момент находятся за границей. При этом около половины (44%) беженцев не следят за новостями из Украины. Также половина опрошенных сказали, что не рассчитывают на возвращение домой в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины, снятые с учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, должны вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК для постановки на военный учет. Это нужно сделать до 16 июня.

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