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Ехал к семье в короткий отпуск: в ДТП погиб военнослужащий из Хмельнитчины. Фото

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
2,9 т.
Ехал к семье в короткий отпуск: в ДТП погиб военнослужащий из Хмельнитчины. Фото

В ДТП погиб военнослужащий из Хмельницкой области Виталий Каневский. Он ехал к семье в короткий отпуск.

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Об этом сообщил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко. "Возвращаясь к родному Каменцу в отпуск, в результате ДТП, погиб военнослужащий Виталий Каневский", – говорится в сообщении.

Отмечается, что защитник Украины служил в 214-м отдельном стрелковом батальоне. Он достойно защищал наши границы от российских оккупантов.

Каневскому было 35 лет. У него осталось двое детей.

Прощание с Виталием запланировано на пятницу, 3 февраля. Кортеж с телом Героя будет двигаться в 10:30 из поселка Первомайского по проспекту Грушевского в Дом офицеров. Церемония прощания начнется в 11:00, а похороны на Аллее Славы в 13:30.

Ехал к семье в короткий отпуск: в ДТП погиб военнослужащий из Хмельнитчины. Фото

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