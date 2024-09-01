'Движение опасных веществ из Сейма замедляется': когда ядовитая вода из России дойдет до Чернигова

Хотя движение органических веществ из реки Сейм постепенно замедляется, в Чернигов ядовитой воде остается идти всего 74 километра. По прогнозам, загрязненная вода доберется до Чернигова уже 3 сентября.

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Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. В свою очередь Государственное агентство водных ресурсов Украины по этому поводу уверяет, что "ситуация контролируется, в пределах своих полномочий агентство ведет усиленный мониторинг состояния поверхностных вод".

На сегодня загрязненная вода уже в 92 километрах от места, где Сейм впадает в Десну – поселок Малое Устье Корюковского района Черниговской области. Причем Минзащиты природы фиксирует тенденцию замедления движения загрязнения: 30 августа по Десне органические вещества двигались со скоростью 26 км/сут, 31 августа – 22 км/сут, а сегодня – 18 км/сут.

"Если такая тенденция будет сохраняться, соответственно загрязнение дойдет до Чернигова ориентировочно 3-5 сентября", – считают в министерстве. По более раннему прогнозу загрязнение должно было достичь города 1-2 сентября.

Кроме того, по данным мониторинга в Сумской области, якобы "происходит стабилизация состояния реки Сейм" на участке от границы с РФ до поселка Чаплыщи.

"Там отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета", – отмечают в министерстве. Однако в ведомстве подчеркивают, что искусственная аэрация воды "невозможна, так как может привести к повторному загрязнению".

Загрязнение реки Сейм в министерстве считают чрезвычайным событием и говорят, что важно не допустить, чтобы загрязненные воды дошли до водозабора Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, значительное загрязнение воды и, соответственно, массовый мор рыбы в украинской акватории реки Сейм было зафиксировано еще 20 августа (на российских землях – еще раньше). Уже тогда Сумские власти запретили купание, лов рыбы и использование речной воды из Сейма даже для хозяйственных нужд.

А 28 августа появилась информация о том, что в Десне было обнаружено ядовитое вещество, спускаемое течением из России. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако позже удалил свое сообщение. Между тем, в Киевской ОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендовали.

Государственная экологическая инспекция раскрыла вероятную причину загрязнения Десны и Сейма. Там основной версией загрязнения считают нарушение процессов на очистных сооружениях в русском Курске.

Таким образом, специалисты косвенно подтверждают предположение, что вода Сейма была отравлена россиянами умышленно (поскольку событие совпадает с началом операции ВСУ в Курской области).

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