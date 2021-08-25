Дразнил и кривлялся: в Харькове администратор кафе отказался обслуживать клиентов на украинском языке. Видео

В Харькове администратор кафе Zdorovo EST отказался обслуживать клиентов на украинском языке. Помимо этого, он передразнивал их и кривлялся.

Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал "Х***ый Харьков". Мужчина сказал, что у него "одесский говор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В подписи уточняется, что посетители просили меню на украинском языке, однако его не оказалось.

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Клиенты несколько раз спросили у администратора, отказывается ли тот выполнять закон о том, что обслуживание должно быть на государственном языке. В ответ администратор сказал, что "плохо слышит" и "не понимает".

Также он пытался отвечать с такой же интонацией, как говорят клиенты, передразнивая их таким образом.

Отмечается, что заведение расположено на улице Ярослава Мудрого 34, рядом со станцией метро "Пушкинская". Примечательно, что на странице кафе в Facebook посты исключительно на русском языке.

Также реакции от заведения на поведение администратора в момент публикации не было.

Напомним, что 16 января 2021 вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она обязывает сферу обслуживания перейти полностью на украинский. О том, почему с того времени никого не наказали за нарушение закона, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове продавец отказала в обслуживании девушке, потому что та говорит на украинском языке. В итоге ее уволили.