Дожди с грозами и похолодание до +28 градусов: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 12 августа

В субботу, 12 августа, в Украине ожидается незначительное похолодание – температура опустится до +28 градусов. Также синоптики прогнозируют дожди с грозами.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, по Украине ожидается переменная облачность.

Дожди, местами с грозами, ожидаются ночью и утром в Левобережье, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Днем осадки распространятся и на северных областях. Из-за дождей в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем ожидается на уровне +15…+20 градусов, на севере и западе немного холоднее +11…+16 градусов.

Днем температура по Украине удержится на уровне +23...28 градусов, в западных и северных областях +19...24.

В Киеве прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +14…+16 градусов, днем +22…+24.

В воскресенье осадки отступят из большинства регионов. Небольшой дождь ожидается только в Сумской и Черниговской областях. Новая неделя начнется с ясной погоды по всей Украине, а температура воздуха будет достаточно комфортной.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд - +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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