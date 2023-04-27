Дожди не отступят? Синоптики дали подробный прогноз до конца апреля в Украине. Карта

На западе Украины в последние дни весны синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. В центральной и восточной части будут продолжать лить кратковременные дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. По прогнозу метеорологов температура до конца недели начнет постепенно повышаться.

Так, в четверг, 27 апреля, на большей части Украины днем ожидаются осадки, лишь на западе Украины будет местами облачно, однако сухо. Температура днем на западной и центральной части ожидается +10...+13, на востоке будет немного теплее - +15...+18 градусов.

В пятницу, 28 апреля, будет дождь в восточных областях, а также кратковременные дожди, возможны на Черниговщине и Кировоградщине. В этот день также ожидается прохладная погода: во Львове днем будет +12…+14 градусов, в Киеве — +11…+13 градусов, Одесса — +13…+15. Чуть теплее будет на востоке: Харьков – +16…+18, Луганск – +17…+19 градусов.

В субботу, 29 апреля, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях, а также в восточных областях и Херсонской области местами возможны небольшие дожди. На большей части Украины ожидается сухая и теплая погода. Днем в среднем по Украине температура будет +13...+15 градусов.

В воскресенье, 30 апреля, на большей части Украины возможны небольшие осадки, на востоке возможны более интенсивные осадки. Температура воздуха днем составит: в Волынской области - +15 ... +17 градусов, на Закарпатье - +18 ... +20, на Черниговщине - +12 ... +14, на Харьковщине - +11 ... +13, на Николаевщине - +15 ... + 17 градусов.

Ранее синоптики дали подробный прогноз погоды по Киевской области на 27 апреля. Да, температура воздуха в регионе максимально прогреется до +13°С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

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