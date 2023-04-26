Кратковременные дожди и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 апреля

В Киеве и Киевской области в четверг, 27 апреля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +13°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 27 апреля. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура по области ночью 5-10°С, днем 8-13°С; по Киеву ночью 6-8°С, днем около 10°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 27 апреля в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром ожидается дождь, который днем вступит в силу, но к вечеру начнет стихать.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!