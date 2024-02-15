Доверие Буданову и Порошенко выросло: опрос КМИС зафиксировал изменения в настроениях украинцев

По результатам недавнего опроса больше всего украинцы доверяют бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, что составляет 94% и только 5% граждан не доверяютему. Также вырос уровень доверия и украинцев к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и руководителю ГУР Кириллу Буданову.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, исследовавшего уровень доверия украинцев к публичным деятелям. Как отмечается, опрос был проведен в период с 5 по 10 февраля, что пришлось на время отставки Валерия Залужного.

Так, уровень доверия к Кириллу Буданову вырос до 66% по сравнению с 60% в декабре. Между тем доля не доверяющих почти не изменилась, оставаясь на уровне 19% по сравнению с 20% в декабре.

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому сократилось с 77% в декабре до 64%, при этом доля недоверия выросла с 22% в декабре до 35% в феврале.

Что касается волонтера Сергея Притулы, ему сейчас доверяют 61% граждан, и в его случае также произошло снижение уровня доверия с 69% в декабре; доля недоверия увеличилась с 25% до 33%.

Новому Главнокомандующему Александру Сырскому верят 40%, у 21% опрошенных есть недоверие к нему, еще 4% выражают неопределенное отношение. В то же время 35% людей не знали ничего о нем в феврале (по сравнению с 48% в декабре).

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 45%, а 51% выразили недоверие. Доверие по сравнению с декабрем сократилось с 52%, а недоверие выросло с 43%.

Что касается руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, ему доверяет только 27% (по сравнению с 33% в декабре), в то время как 61% опрошенных проявили недоверие (по сравнению с 51% в декабре).

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 31% украинцев, при этом показатель вырос с 27% в декабре. В то же время, уровень недоверия остался стабильным – 68%, как в феврале, так и в декабре.

Как сообщал OBOZ.UA, около 90% украинцев верят в то, что Украина победит в войне с Россией, при этом более 60% абсолютно в ней уверены. Большинство граждан нашего государства считают, что война закончится в краткосрочной перспективе: в течение нескольких месяцев, до лета 2024 года или в течение года-двух.

Ранее сообщалось, что более четверти (26%) школьников в Украине хотят переехать за границу. В то же время, более половины учеников предпочитают оставаться на родине, а более 20% опрошенных еще не определились с ответом на этот вопрос. Родители имеют схожие взгляды.