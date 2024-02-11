Более четверти украинских школьников заявили о желании уехать из Украины – опрос

Более четверти (26%) школьников в Украине хотят переехать за границу. В то же время более половины учеников предпочитают оставаться на родине, а более 20% опрошенных еще не определились с ответом на этот вопрос. Родители имеют схожие взгляды.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством Vox Populi по заказу благотворительного фонда savED в рамках проекта "Предоставление образовательных услуг в условиях войны в Украине" при поддержке Программы "U-LEAD с Европой".

Треть учеников и учениц в городах (31%) хотели бы поехать учиться за границу. В селах этот показатель составляет 16%.

Из тех 53% школьников, которые хотят и дальше жить в Украине после выпуска из школы, 23% хотят переехать в другие населенные пункты.

В целом, у четверти школьников пессимистические взгляды относительно будущего Украины. Еще у 25% опрошенных мысли относительно будущего государства ни оптимистичные, ни пессимистичные.

По сравнению с опросом родителей, педагогов и администраций школ и собственно учащихся самый низкий уровень оптимизма относительно будущего Украины именно среди учеников.

Если говорить о дальнейшем получении образования, то продолжение обучения – желаемый сценарий для 77% школьников. В частности, 35% учеников хотели бы поступить в ведущий университет Украины, 25% – в другой университет или техникум/колледж Украины, 18% – поступить за границу. Последних больше среди городских учеников – 22% против 9% в селах. И только 6% планируют сразу пойти работать, 4% – на военную службу, взять gap year (потратить год после школы на то, чтобы определиться, каким путем двигаться по жизни дальше) – 7%.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство граждан Украины считают, что власти эффективно справляются с обороноспособностью, обеспечением работы инфраструктуры, обеспечением продовольствием, помощью беженцам во время войны. Однако чуть больше половины украинцев (51%) придерживаются мнения, что власть плохо справляется с обеспечением социальной справедливости.

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