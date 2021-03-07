Донбасс лидирует: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине
В Украине за субботу, 6 марта, против коронавируса вакцинировали еще 1279 граждан. Всего с начала кампании иммунизации первую прививку получили уже 17 037 украинцев.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава). Их опубликовал Telegram-канал "Коронавирус_инфо", который является верифицированным проектом ведомства.
Так, в разных регионах за прошедшие сутки сделали от нескольких десятков до более сотни прививок препаратом CoviShield. Меньше всего человек вакцинировали в Николаевской и Херсонской областях. А больше всего в Донецкой области – 470.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Днепропетровская область – 50 прививок;
Донецкая область – 470 прививок;
Закарпатская область – 30 прививок;
Запорожская область – 30 прививок;
Киевская область – 110 прививок;
Кировоградская область – 40 прививок;
Луганская область – 120 прививок;
Львовская область – 40 прививок;
Николаевская область – 9 прививок;
Одесская область – 60 прививок;
Ривненская область – 30 прививок;
Тернопольская область – 140 прививок;
Херсонская область – 20 прививок;
Черниговская область – 30 прививок;
Черкасская область – 100 прививок.
"За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество привитых в Донецкой области – 1940, наименьшее в Закарпатской – 314", – отмечают в Минздраве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинцы начали вакцинироваться остатками доз CoviShield и рассказали о самочувствии после укола.
Среди них – певица и общественный деятель Руслана Лыжичко. Она призналась, как перенесла прививку от коронавируса и о том, что чувствовала в первый день после вакцинации.
В Минздраве опровергли распространяемый в сети фейк о том, что вакцина против COVID-19 якобы приводит к рассеянному склерозу.
Также в ведомстве объяснили, кому не нужно записываться в очередь на прививку.