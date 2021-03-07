Донбасс лидирует: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине

В Украине за субботу, 6 марта, против коронавируса вакцинировали еще 1279 граждан. Всего с начала кампании иммунизации первую прививку получили уже 17 037 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава). Их опубликовал Telegram-канал "Коронавирус_инфо", который является верифицированным проектом ведомства.

Так, в разных регионах за прошедшие сутки сделали от нескольких десятков до более сотни прививок препаратом CoviShield. Меньше всего человек вакцинировали в Николаевской и Херсонской областях. А больше всего в Донецкой области – 470.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Днепропетровская область – 50 прививок;

Донецкая область – 470 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 30 прививок;

Киевская область – 110 прививок;

Кировоградская область – 40 прививок;

Луганская область – 120 прививок;

Львовская область – 40 прививок;

Николаевская область – 9 прививок;

Одесская область – 60 прививок;

Ривненская область – 30 прививок;

Тернопольская область – 140 прививок;

Херсонская область – 20 прививок;

Черниговская область – 30 прививок;

Черкасская область – 100 прививок.

"За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество привитых в Донецкой области – 1940, наименьшее в Закарпатской – 314", – отмечают в Минздраве.

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