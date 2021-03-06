Кому не нужно записываться в очередь на прививку от COVID-19: Минздрав дал ответ

В Министерстве здравоохранения перечислили список сотрудников, которым не нужно записываться в очередь на прививку от коронавируса.

Людей этих профессий работодатели или руководители учреждений проинформируют о возможности вакцинироваться, сообщила пресс-служба Минздрава.

сотрудником сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;

сотрудником или жителем специализированного учреждения – интернаты, дома престарелых и т.д.;

военнослужащим;

сотрудником структур государственной безопасности, включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации против COVID-19. Она будет доступна для граждан в приложении "Дія" или через национальный контакт-центр по вопросам противодействия пандемии.