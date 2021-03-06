Руслана рассказала, как перенесла прививку от COVID-19

Украинская певица и общественный деятель Руслана Лыжичко рассказала, как перенесла прививку от коронавируса и о самочувствии в первый день после вакцинации.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Facebook. Так, Руслана отметила, что получила множество звонков от родных, близких и представителей медиа, поэтому сообщила, что с ней все в порядке.

"Первый день после вакцинации прошел в привычном для меня активном режиме:

в течение 15 мин обливалась ледяной водой;

пробежала лесом 12 км;

танцевала в течение часа в полную силу;

до поздней ночи работала в студии", – написала певица.

Также Лыжичко сообщила, что температура составляет 36,5°, и она продолжает вести себя согласно обычному графику.

Напомним, 4 марта в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" ряд украинских врачей, спортсменов, телеведущих и эстрадных артистов сделали прививки против коронавируса. Среди них, кроме Русланы Лыжичко, оказались Александр Педан, Сергей Конюшок, врач Виталий Соколов, врач Екатерина Геля и другие. Им вкололи остатки вакцины CoviShield. Участники заявили о необходимости обратить внимание украинцев на важность вакцинации.

Отметим, ранее в Украине было принято решение об использовании остатков вакцины против COVID-19 для прививки общественных деятелей. Это сделали для популяризации вакцинации.

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