Руслана рассказала, как перенесла прививку от COVID-19
Украинская певица и общественный деятель Руслана Лыжичко рассказала, как перенесла прививку от коронавируса и о самочувствии в первый день после вакцинации.
Соответствующий пост она опубликовала в своем Facebook. Так, Руслана отметила, что получила множество звонков от родных, близких и представителей медиа, поэтому сообщила, что с ней все в порядке.
"Первый день после вакцинации прошел в привычном для меня активном режиме:
в течение 15 мин обливалась ледяной водой;
пробежала лесом 12 км;
танцевала в течение часа в полную силу;
до поздней ночи работала в студии", – написала певица.
Также Лыжичко сообщила, что температура составляет 36,5°, и она продолжает вести себя согласно обычному графику.
Напомним, 4 марта в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" ряд украинских врачей, спортсменов, телеведущих и эстрадных артистов сделали прививки против коронавируса. Среди них, кроме Русланы Лыжичко, оказались Александр Педан, Сергей Конюшок, врач Виталий Соколов, врач Екатерина Геля и другие. Им вкололи остатки вакцины CoviShield. Участники заявили о необходимости обратить внимание украинцев на важность вакцинации.
Отметим, ранее в Украине было принято решение об использовании остатков вакцины против COVID-19 для прививки общественных деятелей. Это сделали для популяризации вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 марта публично сделал себе прививку против COVID-19 индийским препаратом CoviShield глава Минздрава Максим Степанов. Для этого были использованы препарат Oxford / AstraZeneca (CoviShield). Процедуру транслировали в прямом эфире.
2 марта, получил прививку против коронавируса индийской вакциной CoviShield (она же AstraZeneca) президент Украины Владимир Зеленский.
В Украине также официально запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации. Она будет доступна для граждан в приложении "Дія" или через национальный контакт-центр по вопросам противодействия пандемии.