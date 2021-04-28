Кулеба назвал способ установления мира на Донбассе

Чтобы остановить войну в Украине, придется говорить непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным, на что готов пойти президент Владимир Зеленский.

Заявление об этом в эфире программы BBC HARDtalk сделал глава МИД Дмитрий Кулеба. Он добавил, что украинская сторона настаивает на переговорах в "нормандском формате".

"Чтобы остановить войну в Украине и принести мир, придется говорить непосредственно с Путиным", – отметил министр.

Главной целью Украины он назвал организацию полноценного "нормандского" саммита. Кулеба подчеркнул, что Украина имплементировала все решения Парижской встречи 2019 года.

"Мы можем двигаться дальше. Единственная сторона, которая не выполнила свои обещания, это Россия", – сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, именно поэтому Украина хочет переговоров с Путиным в рамках "норманского формата".

"Но если Путин избегает этого формата, то президент [Зеленский] готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", – сказал Кулеба.

Добавим, в ходе программы министр также сказал, что логика страны-агрессора не позволяет ей воспринимать действия Украины по защите собственного суверенитета иначе, как провокации.

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