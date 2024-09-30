'Дом мечты' от 'АТБ' выиграла семья, потерявшая жилье в начале войны

Вот и прошли два месяца, в течение которых продолжалась увлекательная программа лояльности от "АТБ" "Дом Мечты". Амбициозный проект преследовал цель не только снизить уровень вызванного войной стресса в обществе, но и предоставить хорошую возможность получить ценные призы и даже купить новый комфортный домик.

В течение девяти недель было проведено восемь розыгрышей среди покупателей по всей стране, определены более двух десятков еженедельных победителей, получивших ценные призы (кухонные комбайны, кофемашины, работы-пылесосы, фены, грили, утюги и кухонные машины). Однако самым ожидаемым розыгрышем среди миллионов участников новой геймифицированной программы лояльности от "АТБ" был финальный, ведь решалась судьба главного приза – трех миллионов гривен на покупку дома мечты.

Победительницей стала Антонина Герасименко из Броваров, которая уже много лет является постоянной клиенткой сети "АТБ" и ежедневно приходит за продуктами для семьи именно в магазины лидера отечественного ритейла. Она дала согласие на обнародование информации о себе, хотя в военное время ее история очень похожа на миллионы других украинских жизней: эта семья потеряла жилье еще в самом начале войны и до сих пор ждет возмещения. Муж Антонины с 2022 года с оружием в руках защищает Украину.

Интересно, что внимание на новую акцию "Дом Мечты" в "АТБ" обратил сын победительницы Тимофей. Он, как сейчас каждый украинский ребенок, очень мечтает о нашей победе и спокойной жизни в собственном уютном доме. Именно по его просьбе мать и начала собирать акционные карточки, загрузила в смартфон соответствующее приложение, начала виртуальные соревнования и победила!

Напомним, за время полномасштабного вторжения "АТБ" развернула целую линейку акционных предложений и инициировала десятки благотворительных проектов, призванных облегчить жизнь граждан, поддержать украинских военных и медицинские учреждения страны. Общая сумма благотворительной помощи от корпорации "АТБ" в течение войны уже приблизилась к отметке 2 млрд. грн.