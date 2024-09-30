Курщина. Разорванные связи с Отечеством

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Древний город Рыльск расположен при впадении в р. Сейм – левой притоки Десны, бассейна Днепра и ее правых притоков Рыло и Дублянь. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1152 г. в связи с событиями межкняжеской войны. Рыльск был одним из городов Посемья, которое в середине ХІІ века принадлежало Переяславскому, затем – Черниговскому княжеству. В 1150 и почти до 1200 года Посемская волость Переяславского и впоследствии Черниговского княжества с центром в Курске превращается в удельное Курское княжество. Тогда и возникает подчиненное Курскому Рыльское княжество. В летописях Руси упоминаются только три города современной Курской области – Рыльск и Курск и Ольгск.

С конца ХІІ века и, по крайней мере, до конца ХІІІ в. Рыльск – центр удельного княжества, где правили представители Ольговичей. Из источников до нас дошла информация о следующих известных рыльских князьях: Святославе Ольговиче (внуке Святослава Ольговича; упоминается в 1185 г.); Мстиславе (убитом татарами 1241 г.); Олеге (погиб между 1287-1291 в конфликте вокруг слобод баскака Ахмата).

Хоть Рыльск — довольно древний город, существовавший судя по раскопкам, уже в IX веке как один из поселений сиверян, но, как уже упоминалось выше, в летописи упоминается впервые в 1152 году, как город-крепость Новгород-Сиверского Княжества. В середине XIV в. Рыльск вошел в состав Великого княжества Литовского и Руського. С 1454 (или с 1500) – это владение князей Шемячичей.

В центре современного города, на горе Иоана Рыльского расположен Детинец на слое роменского городища (170х75 м). Здесь находились также Кологород (Вознесенская Гора) и Посад. Вероятно, в то время Рыльск был больше Курска по площади и значению.

К слову, по одной из местных легенд название р. Рыло и самого городка произошло от того, что дикая свинья с поросятами, роя себе логово, открыла источник, который стал началом реки. Именно поэтому в XVIII в. Рыльск получил на свой герб кабанью голову (рыло). По другим версиям название города произошло от имени преподобного Иоанна Рыльского или капища северян в честь бога Ярила, расположенном в этом поселении.

Остатки оборонительных сооружений не прослеживаются. Культурный слой мощностью от 2 до 5 м содержит материалы раннего железного века, роменской культуры, древнеруського (XI-XIII вв.) и более позднего времени. К городищу прилегали "посады" - значительные по размерам предместья в его окрестностях. Есть сведения о наличии курганных могильников, которые, к глубокому сожалению, до настоящего времени не сохранились.

С монголо-татарским нашествием XIII века Рыльск оказывается в Золотой Орде и впоследствии переходит под власть Крымского хана, но по археологическим данным население продолжает относиться к культуре Руси. В 1507 году крымский хан Менгли I Гирей подарил великому литовскому князю Сигизмунду I-му Рыльск вместе с Ратным (Ратун) и "Курской тьмой с выходами и данями, с землями и водами" - так назывался участок русько-ордынского пограничья XIII–XIV вв. И уже к концу XIV века Рыльск упоминается в перечне "Руських городов дальних и близких" как "киевский" город, в прочем, как и Курск.

Расцвет Рыльского княжества пришелся на время Великого Княжества Литовского. Рыльская и Курская земля вместе с Новгородом-Северским, Черниговом и Стародубом всегда были частями украинской Сиверщины, которая в свою очередь была порубежной землей Литовского государства на границе с Московским княжеством.

Но во второй половине XV в. литовский князь и польский король Казимир IV имел неосторожность предоставить Рыльск и Новгород-Северский "в кормление" беглому князю из Московии Ивану Шемякину. Его сын Василий Шемячич в 1500 г. вернулся на службу к московскому князю. В результате следующей литовско-московской войны 1500–1503 гг. украинское Посемье вместе с другими северными землями попало под власть Московии. Именно тогда, в XVI веке, с 1503 года Рыльск стал принадлежать Московскому княжеству. В XVI веке. Рыльск был для нее важным стратегическим пунктом. Его часто разрушали татары. В XVIII ст. он становится уездным городом, с 1796 г. – в составе Курской губернии Российской империи.

В апреле – мае 1918 г. в результате успешного наступления немецкие и украинские войска выгнали большевиков за пределы Украины, вернули украинские города Таганрог, Белгород, Луганск и Стародуб. 4 мая 1918 г. между Украиной и советской Россией заключено перемирие, а по границе установлена ​​демаркационная линия. Фактически это была буферная зона шириной 10–40 км по линии Сураж – Унеча – Стародуб – Новгород-Северский – Глухов – Рыльск – Колонтаевка – Суджа – Беленихино – Купянск. По взаимным договоренностям в этой зоне запрещалось пребывание и проход каких-либо войск, патрулей, реквизиция продовольственных запасов и т.п.

С 1918 году Рыльск был неразрывно связан со своей матерью – Украиной и был пограничным пунктом украинского государства Павла Скоропадского, находившись в составе Черниговской губернии на то время.

Насколько эти условия соблюдались, узнаем из следующего документа. Это письмо уездного рыльского старосты к черниговскому губернскому старосте Николаю Савицкому относительно включения Рыльского уезда в состав Черниговской губернии от 25 июня 1918 г.

Как известно, стабильная логистика и связь важны при любых условиях, поэтому прежде всего уездный староста сообщал о неработающем телеграфе, перебоях с почтой (многие пакеты исчезали). Линия телеграфа к железнодорожной станции Коренево (на которой кстати и было заключено соглашение о вышеупомянутой демаркационной линии) систематически повреждалось большевиками. Проложить ее по другому маршруту не было возможности. Из 16 волостей уезда три – Амонская, Костровская и Петровская находились в зоне оккупации большевистских войск. Бобровская, Студенокская, Благодатненская полностью, а Кореневская – частично находились на украинской территории, и не была оккупирована большевиками.

Далее, исходя из нынешней картины войны России против Украины, все такое до боли знакомое. На языке оригинала: "Нейтральная зона кишит большевистскими бандами". Предшественники современных русских военных преступников грабили поместья, воровали хлеб, скот, силой привлекали молодежь к своим отрядам, убивали работников государственных учреждений и Государственной стражи, уничтожали железнодорожные мосты. Как следствие, прекратили работу Бобровская и Студенокская волостные земские управы, многие молодые люди переходили на сторону большевиков, которые вели активную агитацию. Государственный караул не сформирован, сторожевая сотня при уездном коменданте разошлась, а немцы были заняты столкновениями на фронте. "Часть агитаторов, убийц и грабителей уже арестована. Существующая стража работает очень энергично. Необходимо как можно скорее сформировать конную стражу, в числе не менее 80 человек. Прошу прислать штаты стражи и открыть кредит на ее содержание".

Ликвидировались уездный земельный комитет и аналогичные комитеты в Марковской, Теткинской, Коровяковской и Низовцевской волостях. Изъято 182 778 руб., которые отправлены на депозит (счет) старосты в казначействе. Ликвидацией комитетов занимается специальная комиссия в составе 7 человек, созданная приказом Харьковского губернского старосты, которому Рыльский уезд подчинялся до 7 июня. Уездный староста просил разрешения продолжить работу комиссии, включая необходимые финансовые расходы по ее содержанию. Также он обнаружил 200 тыс. советских денег, часть которых направил в казначейство на свой счет.

Остро стоял продовольственный вопрос, отсутствовали продовольственные запасы хлеба в городе и окрестных "деревнях" - прошу заметить, уже не селах. Продовольственная управа закупила 10 000 пудов муки и отправила своих представителей на другие территории, но Государственное хлебное бюро запретило покупку продовольствия, мотивируя тем, что Рыльск не присоединен к Украине. Хотя фактически это произошло 1 апреля, когда немцы заняли город, а 18 мая был назначен староста. Поэтому он просил урегулировать этот вопрос и обеспечить хотя бы месячную потребность в 10 000 пудов хлеба. К тому же большевистские банды вытаптывали урожай, который и так был слабым, запрещали населению собирать его, угрожая сжечь все зерно, а потом весь мир удивляется как можно додуматься до убийства людей голодом – "Голодомором", а вот откуда они – корни от большевистской оккупации украинского приграничья и растут, тут опробовали и присоединили к себе, дальше – все по накатанной схеме.

Кстати, то же самое о большевиках сообщал и стародубский уездный староста. Фактически это были малоконтролируемые банды из криминальных элементов, выпущенных из тюрем, которые пользуясь безвластием, препятствовали поставке в Стародуб продовольствия и товаров первой необходимости, терроризировали население убийствами, грабежами и т.д. (демаркационная линия вообще прошла в 3 верстах от Стародуба). Также рыльский староста ходатайствовал о направлении немецких отрядов в Бобровскую и Студенокскую волостей, чтобы мирное население спокойно работало и "избавилось от вредных элементов".

Далее речь шла о работе органов местного самоуправления. Городская дума, по мнению старосты, работала удовлетворительно, а вот уездное земство было недееспособным. Выборы от 22 октября 1917 г. прошли под сильным давлением большевиков, из шести членов земской управы один бежал, а остальные были полуграмотны. Поэтому по телеграфу было отправлено ходатайство о создании ревизионной комиссии. Не сложилось и с волостными земствами, которые только начали работу. После выборов осени 1917 г. их заменили революционные советы. Причем работа земств выглядела настолько неудовлетворительной, что староста получил уведомление от немецкого коменданта с предложением восстановить институт волостных старшин. Продовольственная управа не действовала, и старосту пришлось лично вмешиваться, чтобы не оставить Рыльск без хлеба.

В общем, умиротворение шло очень медленно. Староста отмечал необходимость очистить от московских большевистских банд нейтральную зону, обеспечить населенные пункты продовольствием. Также он просил отправить штаты (список должностных лиц) его управления и открыть счетов на его содержание. Сходное с уездным земством дело тоже потихоньку начало налаживаться, поскольку 29 июня к нему поступило письмо от земской управы с просьбой предоставить разъяснения по взиманию земского сбора и его дальнейшему направлению, страховым платежам и взносам от должностных лиц земства в эмеритальную кассу губернского земства. Староста рекомендовал прекратить отношения с Курском и территориями, оккупированными большевиками и обратился 2 июля к черниговскому губернскому старосте Алексею Бакуринскому за разъяснениями и с ходатайством о перечислении части губернского сбора и взносов в эмеритальную кассу земства той губернии украинского государства, в которую будет включен Рыльский уезд.

В целом вопрос границ между украинским государством и РСФСР рассматривался на мирной конференции в Киеве, продолжавшейся с 23 мая по 4 октября. Одним из ее результатов стало постановление Совета министров Украинского Государства 14 августа 1918 г. значительная часть Курской губернии вошла в состав Украинского Государства. Путивльский и Рильский уезды были включены в Черниговщину, а Суджанский, Грайворонский, Белгородский, Корочанский и Новооскольский – в Харьковскую область.

Но выше мы уже рассказывали, как большевики вторглись в Украину второй раз и по живому отчленили украинские земли, втянув их в состав РСФСР и практически обернув развитие этих земель вспять.

Как показывает сама жизнь, кража Московским государством (царством), как бы через исторические метаморфозы с названиями не называлось это государство, объединенными под властью Москвы, украинских пограничных земель – ни к чему хорошему не привела. В целом это касается всех чужих территорий, завоёванных московскими убийцами.

Эти земли всегда постигает участь геноцида местного населения, разграбление его имущества, природных ресурсов и уничтожение национальной культуры. Оставшимся в живых "национальным" останкам уготована другая участь – ассимиляция и роль "янычара". Схема не меняется столетиями.

Сначала Москва организует на вновь оккупированные земли поток колонистов: карательного аппарата и администраторов – "местных" чиновников. Потом на регион начинает скудно проливаться "золотой дождь" финансирования, играя в восстановление региона и "незыблемость и стабильность" новой власти, пришедшей "навсегда". Затем, в зависимости от объемов, сохраненных исключительно для работы в интересах Москвы "местных" жизней, им могут подкинуть идею "национального возрождения", разыграв карту либеральной колонизации с учетом "интересов местной национальности". Но так бывает очень редко, и в зависимости от количества оставшихся в живых порабощенных будущих рабов. Затем, процесс постепенно или резко сворачивается, и наступает роль учителя и священника.

И вот с этого момента начинается комплекс ассимиляции. Ассимиляции системной и всесторонней. Вытравливаются язык, культур, традиции, духовность и историческая память захваченных "аборигенов". Вносятся изменения в письменность, или алфавит, написание слов, затем контролирующие органы влезают в лексику языка, сближая его с языком захватчика. В случае с Украиной, цинизм ситуации состоит еще в том, что московитам "их" язык придумали в Киеве, да и государство им придумал привязать к древней Руси (Украине) киевский священник.

После этого идет тотальная подмена понятий, уничтожение национальных памятников, литературы, народного творчества и его носителей. Далее коррекции или глобальному переписыванию поддается каталогизация исторических событий в книгах и учебниках, первоисточники традиционно уничтожаются. Появляется новая, абсолютно, не соответствующая действительности "местная" история.

Затем идет борьба с культурными народными традициями, одеждой, орнаментами, и даже традиционной домашней утварью. Запрещаются под страхом лишения воли или убийства национальные и традиционные праздники. Завозится унифицированная одежда, уничтожается частное производство.

Во время всего этого процесса параллельно идет изменение норм законодательства, в котором основное внимание уделяется репрессиям против протестных настроений и сохранности имущества колонизатора. Также клеймится любое проявление национального колорита и традиционного, для местного населения, порядка и правил отправления религиозных обрядов. За их соблюдение, которое уходит корнями в тысячелетние традиции народа, навешивается ярлык "националиста" и "врага народа", и народа теперь "общего". Российское общество, главной скрепой которого является жестокость и насилие, стремиться "узаконить" свою "национальную систему ценностей" и экстраполировать ее на все покоренные территории.

Какой бы ни был строй очередного московского государства, – он будет тюрьмой для завоеванных народов. Что бы ни строили, ни делали русские – у них будет всегда получаться смесь тюрьмы и детского садика, страны-зоны с колючкой по периметру и надутого мнимого величия, редких сплав тотального вранья на всех уровнях и мнимой духовности.

За условно одно поколение, такая система способна воспитать солдатиков-янычар, оторванных от своих корней и преобразованных в безликую массу "граждан большой великой страны". Родителей либо запугают, либо убьют. Там, где народ свободолюбив и отказывается принимать новые порядки завоевателя, - убийства будут носить массовый характер, как было с убийствами голодом – "Голодоморами", ведь главное для захватчика-оккупанта – это территория. А людишек населят новых, а "аборигенов" кого не оставят – депортируют в не столь отдаленные места необъятной страны-концлагеря. А потом у людей будет возникать вопрос – откуда за тысячи км от Украины появились украинские Клины. Переселены и депортированы. И не только украинцы. По надуманным предлогам отселяли целые народы. С песней!

Комплекс мер по вытравливанию национальной памяти системный. Он охватывает все сферы жизни без исключения. От детских передач и школьного образования, от музыки и праздников, от пропаганды политиков и "духовной" составляющей, до создания когнитивной параллельной реальности, в которой "гражданин" уже не в состоянии адекватно оценивать окружающую действительность.

Таким образом формируется единый среднестатистически стандартный плюс-минус "гражданин", взращённый на государственной лжи, однобоко образованный, неприметный и не высовывающийся, не задающий лишних вопросов "солдатик", готовый идти на убой в любое место, куда пошлет очередной выживший из ума возглавляющий московскую страну политик.

У него уже не будет Родины, а только место, где когда-то родился, замещенное понятием "малая родина". Он будет слепо дерется в верх по социальной лестнице, разговаривая на языке колонистов, стыдливо укрывать свое происхождение, забывая свою национальную идентификацию, стремясь услужить и не роптать, положить всего себя для такого продвижения.

А в этого время теперь уже его "общая" неизвестно с кем страна, будет убивать его народ, выкорчёвывать национальные корни, стирать историческую и генетическую память и вытравливать язык народа из всех сфер жизни.

В добавок, она ограбит культурные артефакты, присвоив их себе, раскопает недра, принадлежавшие его народу, вырежет леса, распашет степи, разворует и взорвет церкви, уничтожит кладбища, построив парки культуры и отдыха на костях, предварительно разграбив древние могилы.

У такой страны, при любом ее строе, при любом формате всегда будет только две цели: экспансия на новые земли и ассимиляция покоренных рабов. И эти цели всегда главные. Весь смысл существования последней недоимперии посвящен именно этому. А за чей счет? За счет некогда порабощенных народов, которые уже не интересны центру.

На международной арене такая страна будет всегда с чем-то не согласна, пытаться вести вербовку среди бедных стран и устраивать какие-то пакости, причем их отрицать, возведя ложь в абсолют своей политики. А помогать этой стране разрастаться, неся метастазы по всему миру, будут как раз уже не только потомки колонистов, но уже и "обращенные" потомки бывших аборигенов, родства не помнящих.

К сожалению, именно такой сценарий и уготовила Москва бывшим землям Великой Украины – от Брянской области до Таганрога, Черномории, Зеленому, Серому, Желтому и Малиновому Клинам – всех тем мест, которые отобрала у Украины Россия ранее или куда переселила и депортировала украинский народ, который благодаря своей работоспособности и самоорганизации, всегда облагораживал и осваивал для этой недоимперии новые территории. А в это время родную Украину разрывали ставленники из центра, неся смерть, национальное забвение и деградацию на ее земли. К сожалению, не обошла эта участь и Курщину.

А ось і карта Великої України та її Великі герби, в які входять всі етнічні українські землі.