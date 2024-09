На встрече с Зеленским в Белом доме 26 сентября дедушка Байден сказал своему собеседнику много правильных и приятных слов. Но к сожалению, он видимо не читает Каспаров.Ru. И поэтому упустил возможность одной фразой спровоцировать серьезный политический кризис внутри кремлевского бункера. В своей предыдущей колонке я уже отмечал, что после Курска у Путина появился новый потенциально гораздо более опасный для него противник. Это его прежняя база поддержки, Z-сообщество, осуждающее диктатора не за то, что он развязал преступную войну, а за то, что он, как они полагают, ее проигрывает, позволяя Западу безнаказанно переходить одну за другой пресловутые "красные линии" в своем противодействии рашистской агрессии.

Видео дня

В этой среде росло страшное для любого российского диктатора подозрение "Царь ненастоящий!" Пытаясь противостоять этой тенденции, Путин стал каждый день устраивать в своем бункере перформансы "страшных угроз" странам НАТО, если те снимут, как они и собирались, одну из самых нелепых своих "красных линий" – запрет Украине использовать западное орудие для ударов вглубь российской территории.

Если бы Байден объявил на встрече с Зеленским об этом, давно назревшем решении, то Путин серьезно разочаровал бы свою рашистскую аудиторию, окончательно убедив ее, что его постоянное ядерное хрюканье является пустым блефом. Сверхосторожный дедушка зассал и решил повременить до 5 ноября. Это серьезная ошибка, упущенный (или отложенный?) шанс подорвать путинский режим изнутри.

Наоборот, удачным ходом администрации стала передача на дальнейший период кампании кандидату в Президенты миссии головного спикера США по вопросу российско-украинской войны. Харрис и Зеленский подвели итоги двухдневного визита Президента Украины в США на совместной пресс-конференции.

Камала Харрис блестяще воспользовалась этим пасом:

"I've been proud to stand with Ukraine. I will continue to stand with Ukraine. And I will work to ensure Ukraine prevails in this war. The American people know well the meaning of freedom, of independence, and the importance of rule of law. These ideals are central to who we are as Americans. Each one of these principles is at stake in Ukraine. And that is why Ukraine's fight matters to the people of America. And some of the most important moments in our history have come when we stood up to aggressors like Putin, just as we must today".

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину. Я буду продолжать поддерживать Украину. И я буду работать над тем, чтобы Украина победила в этой войне. Американский народ хорошо понимает значение свободы, независимости и важность верховенства закона. Эти идеалы являются центральными для того, кем мы являемся как американцы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине. И именно поэтому борьба Украины имеет значение для народа Америки. И в некоторые из самых важных моментов в нашей истории мы противостояли агрессорам, таким как Путин, так же, как мы должны это сделать сегодня".

С нарастающим позитивным изумлением смотрел я на госпожу вице-президентку на экране своего телевизора. Мне показалось, что нечто подобное испытывает и стоящий рядом с ней на сцене Зеленский. Откуда этот абсолютно черчилевский стиль политической речи?! И почему никому из американцев до нее не приходило в голову сказать совершенно очевидную и в то же время очень глубокую вещь:

– что российско-украинская война – одно из важнейших ключевых событий в американской истории;

– и это не территориальный спор где-то в Восточной Европе, а о том, кто мы такие и что делает нас американцами.

Короткая речь Камалы Харрис говорит нам о многом. У нее есть свой собственный штаб советников и свой круг спичрайтеров. И их с Харрис взгляд на войну в Украине не имеет ничего общего с предательскими идеями Бернса и Салливана, сохраняющими влияние на Байдена. Харрис и ее штаб намерены поставить украинский вопрос в центр своей избирательной кампании. Во-первых, потому что война в Украине, действительно, ключевое событие нынешней американской истории. И не только американской. А во-вторых, учитывая личность ее соперника, это очень политтехнологично. Бывший прокурор Лос-Анджелеса уже сформулировала профессиональному преступнику свое обвинение по украинскому делу:

"However, in candor, I share with you, Mr. President, there are some in my country who would instead force Ukraine to give up large parts of its sovereign territory, who would demand that Ukraine accept neutrality. These proposals are the same of those of Putin. And let us be clear, they are not proposals for peace. Instead, they are proposals for surrender, which is dangerous and unacceptable."

"Однако, честно говоря, я поделюсь с вами, г-н Президент, что в моей стране есть некоторые, кто вместо этого заставил бы Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории, кто потребовал бы, чтобы Украина приняла нейтралитет. Эти предложения такие же, как и предложения Путина. И давайте будем честны, это не предложения мира. Вместо этого, это предложения капитуляции, что опасно и неприемлемо".

Предложения некоторых моих соотечественников о капитуляции Украины опасны и абсолютно неприемлемы. Это путинские предложения.