Неудачный запуск ракеты 'Сармат' и изменения ядерной доктрины: удастся ли Западу и Китаю остановить Путина от применения 'оружия Судного дня'

21 сентября Российская Федерация провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на космодроме "Плесецк" в Архангельской области. Как выяснилось впоследствии, пуск ракеты завершился полным провалом, ведь она взорвалась еще на старте, вызвав пожар и разрушения в пределах полигона.

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Не стоит переоценивать неудачу россиян с испытанием "Сармата"

Инцидент ожидаемо вызвал бурную реакцию в международных и украинских СМИ. Однако оценки произошедшего оказались слишком оптимистичными. Более того, было немало откровенного высмеивания российской неудачи и смелых выводов о том, что едва ли не все российское ядерное оружие непригодно для использования. Но стоит напомнить, что ракета типа "Сармат" была принята на вооружение только в 2023 году и фактически находится на стадии подготовки к тому, чтобы заменить собой советские ракеты Р-36М2 "Воевода", стоящие на боевом дежурстве российских ракетных войск стратегического назначения.

Путин готовится к пересмотру ядерной доктрины России

Сразу после этого новость о неудачном запуске "Сармата" была "перебита" сообщениями о том, что Кремль готовится пересмотреть отдельные аспекты своей ядерной доктрины, в частности условия, при которых Россия будет готова применить ядерное оружие. Фактически под эти условия могут попасть даже массовые атаки БПЛА, которые Украина периодически проводит в рамках своей оборонительной операции по отражению российского вторжения.

Именно поэтому следует отложить в сторону обсуждения неудач тестирования российского стратегического ядерного оружия. Во всех странах оно считается "оружием Судного дня", последним шансом, а доктрины других ядерных стран предусматривают мгновенную реакцию на любые попытки применения стратегического ядерного оружия. Любые изменения в привычных процедурах его функционирования (перемещения, расконсервации, работы вне регламента и т.п.) вызывают повышенное внимание и приведение своих ядерных сил в полную готовность. Кроме того, не стоит забывать о "ядерной триаде" РФ, состоящей из носителей стратегического ядерного оружия наземного типа (шахтные и колесные пусковые межконтинентальных ракет), морских носителей (атомные субмарины-ракетоносцы) и воздушной компоненты (стратегическая авиация). Поэтому неудачное испытание нового типа ракет еще не означает деградацию всей "ядерной триады" России, хотя и может свидетельствовать о наличии разнообразных проблем в этом роде войск.

Российское тактическое ядерное оружие – основная угроза для Украины

Следовательно, необходимо сосредоточиться на том, что может угрожать непосредственно Украине, а основной ядерной угрозой в нашем случае будет тактическое ядерное оружие Российской Федерации. К сожалению, в этой компоненте Россия продолжает оставаться самой опасной страной в мире, имея огромные запасы тактического ядерного оружия еще со времен СССР. Даже с учетом того, что часть этого арсенала уже неприменима по причине несоблюдения условий хранения и обслуживания, нет никаких сомнений, что другая часть этих запасов готова к использованию. Ядерная боевая часть может быть использована практически во всех типах ракет, которые Россия неоднократно и массово использует по территории Украины. Это как классические крылатые ракеты Х-101/555 и "Калибры", так и противокорабельные Х-22, а также баллистические ракеты типа "Искандер" или аэробаллистические типа "Кинжал".

Как можно сделать вывод на основании применения тысяч ракет, которое уже имело место, проблем с ними, а также с их запуском у России практически нет. Кроме того, есть линейка ядерных снарядов для обычной артиллерии, в которых, в отличие от ракет, нет сложных двигателей и систем наведения. Это 152-мм снаряды для прицепной артиллерии и САУ, 180-мм снаряды для береговой артиллерии, 203-мм снаряды повышенной дальности для САУ "Пион" и 240-мм ядерные мины для системы "Тюльпан". Вся эта номенклатура тактического ядерного оружия представляет наибольшую и достаточно реальную угрозу для Украины, ведь о применении стратегического оружия речи даже не идет.

Могут ли Запад и Китай остановить Кремль от применения ядерного оружия

Поэтому, исходя из реалий российско-украинской войны, применение тактического ядерного оружия практически не будет иметь должного военного эффекта. Однако главная ценность его возможного применения – это демонстрация с целью устрашения западных союзников Украины. При этом наивно верить в то, что США и НАТО, боящиеся эскалации в случае сбивания российских ракет над Украиной или передачи новых видов вооружений, будут способны ответить военным путем на демонстрационное применение россиянами тактического ядерного заряда. Также не стоит надеяться на призывы Индии и Китая к России воздержаться от применения ядерного оружия.

Для активно готовящегося ко вторжению на Тайвань Китая вообще было бы очень интересно протестировать реакцию Запада на использование тактического ядерного оружия. Поэтому в любой момент Пекин может тайно подтолкнуть Москву к такому шагу, а потом официально осуждать это. В условиях "позиционного тупика", в котором находятся вооруженные силы как России, так и Украины, у российского президента Путина может появиться желание разрешить ситуацию кардинальным путем.

Именно поэтому все страны мира должны начать глобальный диалог по принуждению Российской Федерации к миру с учетом норм международного права.