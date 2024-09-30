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Над Киевом взошло белое "пустынное" Солнце: что известно об этой аномалии. Фото

Дарья Дурова
Наука
3 минуты
9,4 т.
Солнце

Жители Украины могли увидеть в небе белое "пустынное" Солнце. Изменение цвета нашей звезды связано с восприятием света человеческим глазом и особенностями атмосферы, которую преодолевают лучи.

Видео дня

OBOZ.UA публикует фотографии необычного светлого Солнца, взошедшего над Киевом в последний день сентября. Это явление могли увидеть жители не только столицы, но и других населенных пунктов страны.

Солнце над Украиной
Солнце 30 сентября 2024 года

Кстати, ученые говорят, что белый – это настоящий цвет нашего "желтого карлика" или "звезды G2 V". Именно белым видят Солнце космонавты, наблюдениям которых не мешает атмосфера нашей планеты.

Пустынное Солнце

"Понимание цвета Солнца связано с нашим пониманием электромагнитного спектра и различных длин волн", – объясняется в статье на Space.com.

Солнце стало светлым, практически белым
Необычное Солнце заслонили тучи
Солнце изменило свой оттенок
Солнце
Небо над Киевом

Цвет солнечного света зависит от угла его преломления через земную атмосферу. Этот фактор меняется в зависимости от времени суток – поэтому на восходе и закате Солнце выглядит очень ярким, насыщенным, оранжевым либо даже красным.

Кроме того, лучи света рассеиваются частицами пыли или облаков. Дымка в небе меняет характер типичного рассеяния света. Поэтому наша звезда может казаться разной: от молочно-белой до желтой.

Свой желтоватый оттенок Солнце получает и из-за загрязнений в атмосфере, это усиливает эффект рассеивания, поэтому в пустыне, где небо чистое и безоблачное, звезда кажется белой.

Частицы пыли и загрязнения в воздухе могут также привести к тому, что Солнце для наблюдателей на Земле приобретет тусклые оттенки красного и желтого.

Белое Солнце над Киевом
Солнце необычного цвета
Солнце спряталось под облаками

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали редкое явление. Небо целую ночь не было затянуто облаками и показало полярникам большую красивую Луну.

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