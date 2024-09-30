Над Киевом взошло белое "пустынное" Солнце: что известно об этой аномалии. Фото

Жители Украины могли увидеть в небе белое "пустынное" Солнце. Изменение цвета нашей звезды связано с восприятием света человеческим глазом и особенностями атмосферы, которую преодолевают лучи.

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OBOZ.UA публикует фотографии необычного светлого Солнца, взошедшего над Киевом в последний день сентября. Это явление могли увидеть жители не только столицы, но и других населенных пунктов страны.

Кстати, ученые говорят, что белый – это настоящий цвет нашего "желтого карлика" или "звезды G2 V". Именно белым видят Солнце космонавты, наблюдениям которых не мешает атмосфера нашей планеты.

"Понимание цвета Солнца связано с нашим пониманием электромагнитного спектра и различных длин волн", – объясняется в статье на Space.com.

Цвет солнечного света зависит от угла его преломления через земную атмосферу. Этот фактор меняется в зависимости от времени суток – поэтому на восходе и закате Солнце выглядит очень ярким, насыщенным, оранжевым либо даже красным.

Кроме того, лучи света рассеиваются частицами пыли или облаков. Дымка в небе меняет характер типичного рассеяния света. Поэтому наша звезда может казаться разной: от молочно-белой до желтой.

Свой желтоватый оттенок Солнце получает и из-за загрязнений в атмосфере, это усиливает эффект рассеивания, поэтому в пустыне, где небо чистое и безоблачное, звезда кажется белой.

Частицы пыли и загрязнения в воздухе могут также привести к тому, что Солнце для наблюдателей на Земле приобретет тусклые оттенки красного и желтого.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали редкое явление. Небо целую ночь не было затянуто облаками и показало полярникам большую красивую Луну.

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