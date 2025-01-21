'Хорошая работа': Зеленский отметил силовые органы по расследованию резонансных военных дел. Видео

В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский отметил силовые органы по расследованию резонансных военных дел. Он назвал их работу "хорошей".

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Об этом говорилось в традиционном вечернем видеообращении украинского лидера. В частности, Зеленский отметил работу Службы безопасности Украины, ДБР, Национальной полиции и прокуратуры по справедливости в Украине, в частности, по военным делам.

"И денежные "военкомы", и ситуации, как в Харьковской области, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и снова выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригадами – все это требует расследования и справедливых ответов", – подчеркнул украинский лидер.

Президент поблагодарил правоохранителей за сегодняшние шаги. он отметил, что важно то, чтобы люди чувствовали, что статус или какие-либо вчерашние заслуги не отменяют верховенства права.

Напомним, что 20 января в сети появилось продолжение общения пленных солдат армии КНДР со следователями Службы безопасности Украины. По их словам, подтверждается, что режим северокорейского диктатора Ким Чен Ина отправил их на территорию России, чтобы участвовать в войне, но не всех научили хотя бы пользоваться оружием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении пожелал успеха президенту Дональду Трампу и всей Америке.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января Дональд Трамп официально стал 47-м в истории главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Мы вели онлайн-трансляцию этого события.

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