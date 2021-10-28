До сих пор остается много белых пятен: МЦГ 'Бабий Яр' и издательство De Gruyter создают журнал восточноевропейских исследований Холокоста

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"вместе с международным издательством De Gruyter будут совместно издавать научный журнал "Восточноевропейские исследования Холокоста". Издание посвящено исследованию истории Холокоста в Восточной Европе. Журнал будет выходить каждые полгода.

"Восточноевропейские исследования Холокоста: междисциплинарный журнал Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"" – это многопрофильное научное издание, которое должно стать главной международной площадкой для публикаций теоретических и уникальных практических исследований по теме Холокоста и Второй мировой войны. Особое внимание будет отведено взаимосвязям между насилием и памятью, а также послевоенным дискуссиям о последствиях Холокоста в разных национальных и транснациональных контекстах европейской истории.

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В журнале будут публиковаться труды учёных, исследующих историю Холокоста и Второй мировой войны в Восточной и Центральной Европе. Следовательно, издание будет способствовать координации научных исследований по новейшей истории этих территорий и объединения их с темой последствий войны.

"Запуск этого нового, инновационного и междисциплинарного академического журнала направлен не только на стимулирование появления новых научных исследований по ключевым темам истории Холокоста в регионе, но и на переосмысление фундаментальной проблемы академического повествования", – подчеркнула главный редактор журнала "Восточноевропейские исследования Холокост, профессор Центральноевропейского университета в Вене Андреа Пето.

"В истории "Холокоста от пуль", во время которого были расстреляны миллионы евреев Восточной Европы, до сих пор остается много белых пятен. В журнале будут публиковаться работы выдающихся украинских исследователей и мировых звезд науки, которые будут которые будут проводить исторические и междисциплинарные исследования малоизученных тем, – подчеркнул директор издательских проектов Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Олег Шовенко. – Сотрудничество с таким известным и уважаемым издательством, как De Gruyter , будет способствовать популяризации этих исследований в европейском пространстве".

"Для нас большая честь в сотрудничестве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" издавать этот важный журнал и вносить вклад в изучение истории Холокоста в Восточной Европе", – подчеркнул главный редактор отдела "История" издательства De Gruyter Мартин Ретмайер.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путём сохранения и изучения истории Холокоста. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти всё еврейское население города. Бабий Яр стал символом "Холокоста от пуль", ведь около 2,5 миллионов евреев Восточной Европы, из них – 1,5 миллиона украинских евреев, нацисты