До +25: в Украине потеплеет, но будут грозы. Прогноз синоптиков

В Украине в последний день недели, 28 апреля, будет теплая погода. Однако на востоке, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму могут пройти дожди, местами – с грозами.

На остальной территории осадков не прогнозируют. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В воскресенье, 28 апреля, по стране будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, до 5-10 метров в секунду.

Ночью в среднем будет от +3 до +8, на юге и востоке – от +9 до +14 градусов.

Температура днем ожидается на уровне от +16 до +21 градуса, а на востоке – до +25.

В Карпатах УкрГМЦ прогнозирует от 0 до +5 в темное время суток и от +10 до +15 градусов – в светлое.

В Киевской области воскресенье будет облачным с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночью на Киевщине ожидается от +3 до +8, днем от +16 до +21. В самом Киеве теплее – ночью от +6 до +8, днем от +18 до +20 градусов.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 27-28 апреля в Украину придет настоящее тепло, вербное воскресенье будет солнечным и цветущим. А на Пасху ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем погода будет сухой и теплой.

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