До +15, дождь и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 22 ноября, в Украине обещают погоду преимущественно без осадков, с морозами на западе и +15 на юге. Хотя местами обещают дожди и мокрый снег.

Кроме этого, в ночные часы вероятны сильные порывы ветра. Прогнозом на начало новой недели поделился Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

По данным синоптиков, с ночи дождить будет в западных областях, а днем также в юго-восточных регионах и на Житомирщине. А в Карпатах возможны и небольшой дождь, и мокрый снег.

Столбики термометров ночью по стране покажут в пределах +1… +6 °С, днем +4… +9 °С, на юге даже +10... +15 градусов.

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Однако в Карпатском регионе будет наблюдаться морозная температура воздуха – 0... -5 °С, днем до +6 градусов.

Ожидается юго-западный ветер, переходящий в северо-восточный, 5-10 м/с. На востоке страны ночью порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве и области погода 22 ноября прогнозируется без существенных осадков. Облачно с прояснениями, ветер умеренный юго-западного и северо-восточного направлений. Температура воздуха ночью на Киевщине +1… +6 °С, днем +4… +9 °С, в столице +4… +6 и +6… +8 соответственно.

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