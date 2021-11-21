Морозы до -20 и мало снега: озвучен прогноз погоды на зиму в Украине. Эксклюзив

Самым холодным месяцем зимы 2021-2022 года может стать январь. Сильные морозы возможны в первой половине месяца, включая православное Рождество и Крещение.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. Ближайшее похолодание ожидается в конце ноября-начале декабря, сообщила она.

"Дни во время перехода с ноября на декабрь будут холодными. Там отрицательные температуры, ночью могут доходить до -8… -10 градусов, хотя такие ночные температуры уже и были в ноябре. Днем тоже будут отрицательные температуры", – уточнила синоптик.

Видео дня

По ее прогнозам, далее в декабре "температура выравнивается", погода будет примерно такой, как в ноябре – небольшой "плюс" днем и небольшой "минус" ночью. Но декабрьская погода будет неустойчивой – колебания возможны каждые несколько дней.

К концу декабря – началу января Мартазинова пообещала похолодание. "Январь мне не нравится. В январе мы ожидаем самые низкие температуры за всю зиму. Волна холода смещается на праздники. Она продлиться больше недели. Сильные морозы до -20 градусов можно ожидать с начала января, на Рождество и даже до Крещения", – предупредила ученая.

В феврале ожидаются более высокие температуры, продолжила Мартазинова, но все же они будут "минусовыми". "Февраль все равно не будет лучшим, чем в этом году. Затяжной, холодный и со снегом, но большого снежного покрова в этом году я не вижу", – уточнила она.

По словам ученой, тенденции последних 20 лет говорят о том, что с каждым годом два зимних месяца в Украине – январь и февраль – становятся все холоднее. При этом влияние глобального потепления сводится к тому, что погода становится переменчивой.

"Глобальное потепление ни о чем не говорит. Просто погода становится капризной барышней", – подытожила ученая.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь. Ожидается, что она будет морозной, но без снега.