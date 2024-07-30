Для переселенцев из Луганской области в Днепре привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Для вынужденных переселенцев из Луганской области в Днепре идет выдача помощи. Получить ее могут люди, обслуживаемые в хабе Лисичанского общества в Днепре. Фонд Рината Ахметова направил для них наборы с продуктами первой необходимости.

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Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.