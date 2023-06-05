'Для кого-то война стала где-то далеко': водителя, презревшего мать погибшего воина в Ривне, наказали

В Ривне наказали водителя городской маршрутки, пренебрежительно отнесшегося к матери погибшего воина ВСУ, когда женщина хотела воспользоваться льготным проездом. Мужчину уволили с работы.

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Об этом сообщил мэр города Александр Третьяк. Он отметил, что на днях в общине произошел вопиющий инцидент.

"Водитель маршрутки пренебрежительно повел себя с мамой нашего павшего Героя. Такая ситуация не просто возмущает, водитель обязательно должен понести за это наказание. Он уже уволен с работы, он не имеет права больше работать в сфере перевозок", – отметил Третяк.

Кроме того, водитель должен извиниться перед матерью погибшего, а также пойти на кладбище и извиниться и перед ее сыном.

А перевозчика обязали передать гуманитарную помощь на фронт и завезти туда лично.

"Ибо вижу, что для кого-то война стала где-то далеко! Никто не имеет права так относиться к семьям наших Героев. Такие действия точно будут наказаны!" – подчеркнул мэр Ривного.

Стоит отметить, что в спину женщины, чей сын отдал жизнь, защищая Украину и ее мирное население, мужчина позорно сказал: "Развелось вас здесь".

Примечательно, что и пассажирская аудитория в этой ситуации просто невозмутимо сидела, и никто не упрекнул водителя в его пренебрежительном поведении. Женщина призналась, что это ее очень задело – как ведром помоев кто облил.

Женщина призналась, что именно из-за такого пренебрежения она никогда не едет в маршрутке как пенсионерка, со льготным билетом – разве что в троллейбусе. Удостоверение матери погибшего для нее – новая, недавно выданная льгота, которой, подчеркнула она, лучше бы никогда не было, а был бы жив ее ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Житомире разгорелся конфликт в маршрутке, потому что водитель отказался бесплатно везти военного. В той ситуации он даже ударил заступившегося за воина пенсионера.

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