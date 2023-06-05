'Развелось вас здесь': в Ривне водитель маршрутки высказал презрение матери погибшего защитника Украины. Фото

В Ривне водитель городской маршрутки с презрением отнесся к матери погибшего воина ВСУ, которая хотела воспользоваться льготным проездом. В спину женщины, чей сын отдал жизнь, защищая Украину и ее мирное население, мужчина позорно сказал: "Развелось вас здесь".

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Такой неприятный случай произошел около 16:00 в пятницу, 2 июня, с местной журналисткой и писательницей Людмилой Марчук. О нем она рассказала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Меня, как мать погибшего бойца. Если бы он просто сказал: "Я вам сочувствую, но извините, у меня все льготные места заняты", этого поста бы не было. Если бы не услышала себе в спину: "Развелось вас здесь..." Это нас, горькие вдовы и безутешные матери, развелось? Слышите, люди? Разводятся колорадские жуки, неуважаемый", – возмутились женщина.

Обращаясь к мужчине, который своими словами обидел не только ее, но и всех матерей, жен, любимых и просто родных погибших воинов, она напомнила, что война в стране еще не кончилась и до сих пор молодых парней ежедневно "на щите" везут с востока и других направлений фронта.

"Еще могилы ежедневно копают, и уже некуда хоронить. Еще нас каждую ночь будит сирена. Гибнут дети. А это хамло уже забыло или не знает, что именно наши сыновья пошли первыми, чтобы стать в строй ВСУ и стоять на передовой до смерти, чтобы мы могли здесь мирно жить, а не ждать оккупанта в свой дом. Я не удержалась, сказала: "Пошел бы да повоевал..." Но это, очевидно, мимо ушей", – добавила мать погибшего защитника.

Примечательно, что и пассажирская аудитория в этой ситуации просто невозмутимо сидела, и никто не упрекнул водителя за его пренебрежительное поведение. Женщина призналась, что это ее очень задело – как помоями облили.

"Защемило сердце, а мозг прошила совсем не патриотическая мысль: "За что ты отдал свою жизнь, сын? За этого хама?" Представила своего Богдана в этот момент рядом с собой. Он бы не сидел невозмутимо, если бы какой-то водила так поступил. Он бы точно вытащил его за грудки и влепил по роже. У ребят на войне разборки быстрые и резкие", – виразила убеждение жительница Ривне.

По ее словам, деньги за проезд она заплатила, но как вышла, решила сделать фото на память, ведь пренебрежение водителя касалось не только ее. Женщина отметила, что не все водители такие: есть среди них люди патриоты или просто участливые. В то же время добавила, что хоть с ней такое произошло впервые, она и раньше наблюдала много случаев, когда водители оскорбляют людей пенсионного возраста.

Подобное отношение журналистка назвала неправильным, особенно учитывая, что водители маршруток управляют не собственным транспортом. Поскольку государство ввело льготу в законодательную норму, они должны ее выполнять, потому что это их работа.

Женщина призналась, что именно из-за такого пренебрежения она никогда не едет в маршрутке как пенсионерка, с льготным билетом – разве что в троллейбусе. Удостоверение матери погибшего для нее – новая, недавно полученная льгота, которой, подчеркнула она, лучше бы никогда не было, а был бы жив ее ребенок.

"Но это есть. Так случилось. И ничего изменить мы не можем. Так что забывчивый или, может, просто неосведомленный мужчина за рулем, знай, что нас действительно много! Но как ты смеешь презирать меня только за то, что я, зайдя в салон, показала тебе свой льготный билет? Послушай. Мой сын погиб в бою как Герой. Он уже никогда не сядет за руль, как ты. Не сможет вырастить своего сына. Не сможет поддержать и свою мать. Именно потому государство ввело эту льготу, чтобы ты это сделал. Уже за то, что ты жив и можешь жить, работать, водить авто, дышать, обнимать свою жену, любить своих детей – уже за это. Это очень много, поверь. Поэтому будь человеком. Будь гражданином страны, которая такую цену каждый день платит за твою жизнь. И не смей! Слышишь! Не смей!" – эмоционально завершила свой рассказ Людмила Марчук.

В комментариях под своим рассказом она получила много слов поддержки в свой адрес и одновременно осуждения – в сторону водителя. Это задело людей за живое, ведь множество украинцев потеряли кого-то из родных на войне, ждут своего защитника или защитницу с фронта или из плена. Подобное отношение к тем, чьи родители, дети или любимые защищают всю страну, жертвуют собственным здоровьем в окопах, чтобы в тылу людям жилось спокойнее, вызывало большое разочарование. Некоторые указали на позорное поведение мужчины за рулем, другие отметили, мол, этот водитель и подобные ему даже не достойны внимания, и выразили соболезнования женщине. Еще комментаторы указали, что и люди в маршрутке, ставшие свидетелями ситуации, поступили низко, не встав на защиту матери Героя.

В следующем посте Людмила Марчук поблагодарила соотечественников за неравнодушие, гражданскую позицию и поддержку. Женщина выразила уверенность, что ее сын Богдан, сражавшийся против российского агрессора еще с 2014 года и прошедший Иловайск, и все Герои с небес все видят.

"Пол-Украины отреагировало на мой пост о водителе, который высказал мне презрение. Горжусь вами, дорогие соотечественники. Горда, что живу среди таких людей. Кто-то боится и живет по старым шаблонам (как те, что в автобусе ехали и даже не пикнули), а кто-то борется за справедливость на каждом шагу… Я верю, что мы победим. Каждый день молюсь и желаю, чтобы Господь защитил наших воинов", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Житомире разгорелся конфликт в маршрутке, потому что водитель отказался бесплатно везти военного. В той ситуации он даже ударил пенсионера, вступившегося за воина.

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