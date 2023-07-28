Для чего нужны 'погоны' на плащах: история появления элемента одежды

На некоторых моделях плащей можно заметить одну интересную деталь на плечах, похожую на погоны. Большинство думают, что это просто элемент декора, но на самом деле это не так.

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Ремешки на плечах, которые можно отстегнуть, выполняли важную функцию во время войны. OBOZREVATEL подробнее разобрался в этом вопросе.

Пагоны на пуговицах, пришитые к пальто или плащу, появились в начале 18 века. Солдаты носили на плечах сумку для патронов и чтобы ее удобно было держать долгое время, они зацепляли сумку за погоны, которые служили своеобразным "крючком".

Такую деталь декора можно часто увидеть и на мужской, и на женской верхней одежде сейчас. "Погоны" всегда в моде.

Женщины могут использовать такой ремешок, чтобы закрепить сумку или привязать платок или палантин.

Также OBOZREVATEL рассказывал, зачем нужны петли на обуви. Такой элемент чаще всего используют, чтобы удобно обуться. Для этого нужно схватиться пальцами за петлю и обуть кроссовки, не касаясь грязной подошвы.

При стирке в стиральной машинке петли помогут сохранить хороший внешний вид обуви и не повредят прибор. Свяжите петли шнурком, чтобы кроссовки не "разлетались" во время стирки.

А чтобы высушить обувь, просто повесьте ее за петли на веревку, закрепив прищепкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трюках с одеждой и обувью, которые помогут сделать ноги визуально длиннее.

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