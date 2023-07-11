Как сделать ноги визуально длиннее: трюки с одеждой и обувью, которые действительно работают. Фото
Не все представительницы прекрасного пола рождаются с ногами от ушей. Однако многие мечтают казаться выше и выглядеть моделями. Существует множество способов визуально удлинить ноги и самое главное, для этого необязательно надевать высокие шпильки. Достаточно создать удачный лук и обратить внимание на несколько аксессуаров.
OBOZREVATEL поделится, как подобрать нужные джинсы и обувь. К тому же немаловажную роль играет осанка (выпрямляйте спину и приподнимайте подбородок), загар (загорелые ноги кажутся худее) и украшения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Как оптически вытянуть ноги?
1. Правильные джинсы
Обращайте внимание на модели с высокой талией. Также присмотритесь к вариантам с расклешенными штанинами или же к скинни. Несмотря на то, что джинсы в обтяжку давно вышли из моды, они отлично удлиняют ноги. Чтобы казаться стройнее и выше, покупайте брюки одного тона и желательно темного цвета.
2. Акцент на талии
Дабы ноги казались стройными и длинными, подчеркните талию. Запаситесь вещами определенного кроя или же ремнями, которыми вы будете дополнять образ.
3. Правильная обувь
Короткие ботильоны, ботфорты, босоножки с завязками вокруг щиколотки – не самый подходящий вариант для низких леди. Они "дробят" ноги. Вместо них берите обувь на платформе (как сандали, так и кеды), варианты на невысоком каблуке-рюмочке (очень стильно) и модели с глубоким вырезом (например, балетки, которые открывают все ступню почти до пальцев).
4. Вертикальные полосы
Если вам надоели однотонные брюки, лучшим решением является заменить их на полосатые. Главное правило – полоска должна быть вертикальной, так как горизонтальная наоборот сделает девушку массивнее и ниже. Кстати, джинсы и юбки с разрезами также имеют потрясающий эффект.
5. Правильная юбка
Категорически запрещается носить невысоким барышням юбки ниже колена с обувью на плоской подошве. Вашим лучшим другом станет изделие с высокой талией, мини в комбинации с небольшим каблуком, юбка с горизонтальным разрезом до бедра.
Ранее OBOZREVATEL писал, как девушкам с низким ростом подобрать идеальную юбку длины макси, чтобы создать роскошный аутфит. Она должна быть выше от пола на 1-1,5 сантиметра и иметь среднюю посадку.
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