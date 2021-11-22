Для чего нужны петли на обуви: 5 неожиданных функций

Небольшие петли можно встретить на задней части самой разной обуви: от спортивных кроссовок до военных берцов. Однако не все знают, что у этого малозаметного элемента есть несколько полезных применений.

OBOZREVATEL собрал для вас подборку из пяти неожиданных способов использования петель на вашей обуви.

Очевидно, что первоочередным применением этого элемента является облегчение обувания. Довольно удобно просто схватиться пальцами и натянуть кроссовки, а не касаться грязной подошвы.

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Именно этот лайфхак популярен в США. Перед стиркой пару обуви связывают именно за эти петли, чтобы они не разлетались в стиральной машинке. Хотя такое использование имеет спрос в основном среди американцев из-за того, что в их стране довольно популярны огромные стиральные автоматы.

Следующий способ использования этого элемента будет полезен всем владельцам обуви. После стирки ботинки необходимо просушить, что достаточно удобно сделать повесив их за петли к бельевой веревке, закрепив прищепкой. Таким образом, можно не бояться, что обувь растянется или останутся следы от прищепок.

Довольно часто эти петли делают из светоотражающих материалов, что значительно ограждает пешеходов в ночное время. Это особенно ценная функция для любителей пеших путешествий, ведь полоски обуви будут заметны водителям на плохо освещенных отрезках дороги.

Некоторые используют петли довольно интересным способом, а именно протягивают через них шнурки. Вроде бы так обувь носить гораздо удобнее, а ботинки лучше фиксируют стопу. Хотя на самом деле лайфхак является довольно сомнительным для качественной обуви, ведь она должна без всяких уловок удобно держаться на ноге.

В том случае, если петли достаточно малого размера и направлены вверх, то их можно использовать, чтобы заправлять за них штаны. Таким образом, например, джинсы не задираются во время движения и не пачкаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети поделились ценным лайфхаком – душистый черный кофе поможет избавиться от неприятного запаха обуви. Для этого необходимо использовать не целые или молотые зерна, а кофейную гущу.