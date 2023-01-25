''Диванный'' миллион и махинации с бронежилетами: самые громкие мошенничества на закупках Минобороны

Начало полномасштабной войны с Россией и проблема отсутствия в Украине импортеров вооружения заставили государственную власть лихорадочно искать пути решения проблемы и быстрого приобретения боеприпасов, вооружения, амуниции и других товаров, в которых нуждалась украинская армия. И это стало настоящим подарком для откровенных авантюристов, стремившихся обогатиться на войне – и кое-где успешно это делавших.

Видео дня

При этом анализ самых громких скандалов наталкивает на мысль: без участия представителей Минобороны в коррупционных схемах у аферистов вряд ли бы что-то получилось. Одно из украинских изданий напомнило громкие скандалы вокруг закупок МОУ – и связало между собой так и не поставленные "турецкие броники", миллионы, найденные в диване одного из должностных лиц министерства и "свежий" скандал с закупкой продуктов для ВСУ.

Как государство закупало оружие и амуницию в первые месяцы полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля выяснилось, что в Украине нет импортера вооружений - ведь все предыдущие десятилетия Украина только продавала вооружение. Весной, как свидетельствовали и представители власти, и "игроки" рынка вооружений, украинскому правительству пришлось привлекать без преувеличения всех участников внутреннего рынка оружия, чтобы ввезти из-за границы максимальное количество боеприпасов, вооружений и амуниции.

Позиция руководства государства была такой: "неважно где и как ее покупать, но стране нужно все возможное оружие".

Реализовать выбранную стратегию должны были компании и лица, занимавшиеся поставками оружия, которые после проверки получали официальные "доверительные" письма от Министерства обороны. Уполномоченных лиц и компаний было так много, что "официальные представители" МОУ даже конкурировали между собой, пытаясь выкупить у европейских и других поставщиков доступные снаряды и оборудование.

Кое-где возникали ситуации, когда несколько разных поставщиков из Украины конкурировали друг с другом, чтобы завысить цену на оружие - даже то, которое правительства стран-партнеров Украины были готовы передать нашему государству безвозмездно.

Когда такие истории доходили до министра обороны Алексея Резникова, он, как вспоминал сам, собирал импортеров и "раздавал нагоняй" – однако принципиально ситуацию это не меняло.

"Рынок оружия очень, скажем так, специфичен. Здесь мало места для человеческих идеалов. Поэтому неудивительно, что многие откровенные авантюристы попытались превратить нашу беду в собственную возможность. Но на этом рынке нет других людей. Поэтому каждый раз нужно все проверять и контролировать отдельно. Иначе просто ничего бы не привезли", – цитируют журналисты слова "одного из топов нынешней власти", сказанные летом 2022-го.

Однако порой жаждущие наживы "официальные представители" могли стоить государству слишком дорого. Как и некоторые чиновники оборонного ведомства, оказавшиеся не прочь заработать на войне.

История с турецкими бронежилетами

Эта история началась 8 марта 2022 года, в разгар боев под Киевом, когда два гражданина Украины прибыли в Турцию. Там они вели переговоры о поставках бронежилетов для ВСУ.

"Эти мужчины – предприниматели Дмитрий Буряк и Константин Кривопуст – не имели государственных должностей, но и не были обычными волонтерами. Своим собеседникам они показывали письмо от министра обороны Украины Алексея Резникова, подписанное буквально за несколько дней до переговоров. Документ уполномочил их представлять МОУ в закупках товаров для войска", – объяснили журналисты.

Согласно материалам уголовного дела, в Турции Буряк и Кривопуст встретились с руководством местной компании FarmTR Gida Tarim и предложили участие в государственных контрактах. Турецкая сторона предложение приняла – и уже 14 марта FarmTR Gida Tarim заключила с Минобороны договор на поставки 30 тысяч бронежилетов 4 класса защиты.

Стоимость контракта – 16,655 миллионов евро, или 542,755 миллионов гривен по тогдашнему курсу НБУ.

Каждый бронежилет турецкая фирма бралась поставлять по цене 552,7 евро – до начала полномасштабного вторжения России или по состоянию на январь 2023 года это слишком дорого. Однако контракт заключался в то время, когда рынок был опустошен, а спрос в разы превышал предложение. Так что броники тогда продавали и по 250, и по 500, и даже по 1000 долларов.

"1 апреля на счет турок пришло сразу 100% предоплаты. После этого к турецкому поставщику снова пришли "переговорщики" Буряк и Кривопуст. По версии следствия, они требовали отдать им часть денег. И турки поддались на эти требования. Несмотря на то, что здесь напрашивается слово "откат", официально это был договор субподряда. Украинские предприниматели якобы пообещали туркам поставить часть – тысячу броников – вместо них", - пишут журналисты.

"Субподрядчиком" стала зарегистрированная в оффшорном Королевстве Бахрейн фирма Wallartis Solutions, ею в равных частях владеют украинец Михаил Андрухович и гражданин Бахрейна.

В сети есть несколько сайтов компаний с таким названием, однако ни один из них никак не связан с производством или поставками бронежилетов. На одном из сайтов указано, что Wallartis Solutions занимается брокерскими услугами и логистикой, на другом – ИТ-услугами, на третьем – внедрением технологий зеленой энергетики. Все сайты были созданы в конце 2021 и 2022 годов.

"Следствие считает, что Буряк и Кривопуст привлекли Wallartis Solutions в свою схему, уговорив на сотрудничество ее украинского владельца. Компания за считанные дни получила от турок оплату за свой якобы субподряд. Это 580 тысяч долларов (около 19,67 миллиона гривен) – 3% от стоимости контракта Минобороны. Но поставок обещанных броников так и не осуществила. Завозили ли что-то сами турки – неизвестно, об этом речь не идет в материалах дела", - отмечают журналисты и добавляют, что на журналистские запросы по этому поводу в Минобороны решили не отвечать.

Однако тот факт, что через два месяца после заключения контракта представители Минобороны обратились в правоохранительные органы с жалобой на невыполненные поставки, а Нацполиция возбудила уголовное дело - Украина с высокой вероятностью бронежилетов тогда не получила вообще.

Примечательно, что эту историю следствие квалифицировало только как "мошенничество". По состоянию на январь 2023 года о подозрениях доложено трем участникам схемы: Буряку, Кривопусту и Андруховичу. Двух последних суд разрешил заключить под стражу. Однако все трое находятся в розыске – и, вероятно, скрываются за границей. По данным адвоката Андруховича, никого из троих подозреваемых не допрашивали.

Турецкие бизнесмены стали главными свидетелями следствия. В ноябре, через 7 месяцев после подписания контракта, они достигли договоренности с Минобороны, что вернут государству все 16,655 миллиона евро за контракт, а также пеню в размере 143,7 тысячи евро. Пока этот процесс только начат.

"Чиновники же в формальной фабуле дела вообще не фигурируют. Хотя ряд обстоятельств свидетельствуют, что "мошенники", по всей вероятности, были на связи с Минобороны. Так, один из свидетелей рассказал следствию: информацию, что есть турецкий поставщик, у которого можно заказать броники, передавали заместителю министра обороны. Какому именно – неизвестно, как и данные свидетеля, который, собственно, общался с заместителем. Упоминание об этих показаниях есть в публичных судебных решениях, но там имена не публикуются", - констатировали журналисты.

Впрочем, как установило следствие, Буряк и Кривопуст как-то узнали, когда Украина отправила в Турцию средства. К тому же у них было письмо от МОУ, подлинность которого подтверждают прокуроры по делу.

Это письмо было выдано "предпринимателям", имена которых довольно легко "гуглятся" - и информация о них в сети должна была бы насторожить украинское оборонное ведомство.

Так, Дмитрий Буряк – достаточно известный в Киеве бизнесмен с российскими корнями, он занимается преимущественно застройками. Буряк вылетел из страны 23 февраля, за день до полномасштабной войны.

Украинец Константин Кривопуст – это адвокат, фигурирующий в ряде юрлиц как директор или основатель. Человек с таким именем с 2012 года был под следствием по делу о фиктивном предпринимательстве и хищении средств. Дело закрыли в 2020 году – прокурор отказался представлять обвинение.

Да и сам контракт Минобороны с турецкой FarmTR Gida Tarim вызывает сомнения. Ведь публичные данные об этой компании свидетельствуют о том, что она работает не в военной, а в сельскохозяйственной сфере.

"Министерство обороны отказалось сообщать какие-либо подробности о подписании договора на бронежилеты. Ни то, кто именно договаривался с турками, ни сроки, в течение которых они должны были поставить бронежилеты, ни то, был ли выполнен контракт хотя бы частично. Не стали в ведомстве отвечать и на вопрос о роли Буряка и Кривопуста в госзакупках. Все это в МОУ назвали "тайной следствия". И даже пригрозили, что ее разглашение влечет уголовную ответственность", - отмечают журналисты.

И добавляют, что ответ на запрос подписал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, который накануне, 24 февраля, ушел в отставку из-за коррупционного скандала по завышенным ценам на закупку продовольствия для армии.

Дело о "диванном миллионе"

Однако журналисты наткнулись на один из эпизодов и одну фамилию, несколько проливающую свет на эту историю.

По некоторым данным, официальные "лица схемы" – не единственные, кого следствие считает причастными к истории с бронежилетами. В поле зрения следователей попали еще несколько человек. В том числе и бывший заместитель министра обороны, а сейчас один из руководителей спецэкспортера оружия компании "Прогресс" Александр Миронюк.

В последний день лета 2022 стало известно об обысках у действующего начальника департамента госзакупок МОУ Богдана Хмельницкого. Чиновника подозревали в том, что он причастен к делу с бронежилетами.

Во время обыска у чиновника Минобороны якобы изъяли огромную сумму денег, спрятанных в диване. Однако о какой именно сумме речь шла, установить тогда не удалось.

Отвечая на журналистский запрос, в Минобороны признали, что обыски у Хмельницкого были, но категорически опровергли, что изымались хоть какие-то средства. И это, как установили журналисты, действительно правда: во время обыска у действующего главы департамента закупок деньги не изымали. Их изъяли во время проведения обыска у бывшего замминистра Александра Миронюка, который до своего увольнения в 2021 году как раз и курировал департамент закупок. И который, по странному стечению обстоятельств, тоже фигурирует по делу о бронежилетах.

У Миронюка в ходе обысков нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

27 августа 2022 года постановлением следователя указанные денежные средства были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Следователи сразу же обратились в суд, чтобы арестовать указанные деньги, но не тут то было.

7 сентября следователь судья Печерского райсуда отказал арестовывать миллионы Миронюка, хотя в тот же день был наложен арест на другое имущество, изъятое во время обысков по этому делу.

12 сентября Печерский суд таки арестовал деньги. Все эти решения отсутствуют в судебном реестре, поскольку, по данным Информационных судебных систем, следователи не передали данные о выполнении этих решений в реестр.

Два месяца спустя, 17 ноября, адвокатам Миронюка удалось добиться определения Киевского апелляционного суда об отмене ареста. Как решил судья, следователи не предоставили достаточно доказательств того, что деньги являлись объектом или результатом преступления. Кроме того, в Едином реестре досудебных расследований не было информации о причастности Миронюка к делу или сообщении ему о подозрении.

Следователи же убеждали, что "считают установленной" причастность Миронюка: в полиции убеждены, что бывший замминистра не просто причастен, а мог быть среди организаторов преступной схемы.

Однако даже после решения суда деньги фигуранту не вернули. Поэтому его представители вынуждены были еще раз отдельно обратиться в суд, чтобы получить указанные средства.

8 декабря 2022 Печерский суд дополнительно обязал полицию безотлагательно вернуть Миронюку его миллионы, с которых уже был снят арест. Представители обвинения на это заседание вообще не пришли. Постановление было обнародовано в канун Нового года, 27 декабря.

При этом выяснить, откуда у чиновника, много лет подряд работавшего в госсекторе и правительстве, такое состояние - непросто. Во время военного состояния доступ к реестру деклараций закрыт, так что сколько Миронюк зарабатывал за последнее время, неизвестно.

А вот в декларации за 2019 год он указал 1,8 миллиона гривен дохода, 15 тысяч долларов наличных денег и квартиру в Хмельницком. НАПК в декларациях чиновника за 2018 и 2019 годы существенных нарушений не выявило. Однако очевидно, что накопить из зарплаты 17 миллионов гривен и сотни тысяч долларов и евро Миронюк явно не мог.

Как удалось выяснить журналистам, сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его – он их одолжил.

"В нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорится, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш. Госпожа Элеонора имеет большие проблемы со зрением, которые помешали ей самой составить заявление, поэтому сделать нотариус. Один из прокуроров по делу подтвердил подлинность документа", - пишут авторы расследования.

Они выяснили, что Элеонора Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", среди прочего занимающегося производством винтовок. Кроме того с 2016 года Элеонора Думиньш зарегистрирована как ФЛП для оптовой торговли, и при регистрации указала е-mail и телефон, принадлежащие "ХАДО".

Этот холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк. В свое время у "Прогресса" были эксклюзивные права на продвижение продукции "ХАДО" на экспорт.

В НАБУ по запросу журналистов, проверялись ли изложенные данные на предмет возможного незаконного обогащения экс-чиновника МОУ, сообщили, что не расследовали упомянутое производство и об изъятых средствах информацией не располагают. А в НАПК сообщили, что Миронюк еще не подавал данные о существенном изменении имущественного положения в связи с вероятной "ссудой" на столь крупную сумму.

В контексте описанных историй со схемами вокруг закупок МОУ журналисты упомянули также коррупционный скандал с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам. И провели параллели между этими историями. Несмотря на то, что случай с "турецкими брониками" формально выглядит, как история о том, что государство выдало мандат доверия мошенникам, воспользовавшимся им в собственных интересах, а Минобороны отреагировало на кражу задолго до огласки и пытается вернуть средства.

"Но как вообще мошенники проникли в сверхсекретную и закрытую сферу оборонных поставок? Откуда они узнали о контракте, ходе соглашения, переводе денег? Могло ли это произойти, если бы кто-то им в этом не помогал внутри Министерства обороны? Если взглянуть шире, то все громкие коррупционные скандалы последних дней больше похожи друг на друга, чем кажется. Все эти истории объединяет непостижимое для порядочного человека желание урвать от государственного потока денег что-то и для собственного кармана. Украсть, "откусить" – даже несмотря на понимание, что непоставленные из-за твоих действий бронежилеты –это сотни потерянных или искалеченных жизней", - отмечают журналисты.

И резюмируют: пока одни пытаются урвать "сотню-другую тысяч" про запас – другие теряют все.

Напомним, ранее мы писали о том, кто стоит за компанией, получившей контракт с космическими ценами на продукты для ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил скандал с питанием ВСУ тем, что журналисты при сравнении цен в супермаркетах и у поставщиков для Минобороны сравнивали несравнимые вещи. Что касается завышенной цены на яйца, ее Резников объяснил технической ошибкой, которую совершил поставщик.

Впрочем, реагируя на критику министра, журналисты провели новое сравнение, на этот раз сопоставляя цены в контракте МОУ с ценами, по которым закупает продукты питания Госпогранслужба. И разница оказалась внушительной. К примеру, Минобороны законтрактовало куриные бедра по 120 гривен за килограмм, а ГПСУ – по 51-78 гривен. В закупках Минобороны картофель стоит 22 грн/кг, а у ГПСУ – 6,90; капуста у Минобороны - по 30 грн/кг, а у пограничников в пределах 10-17 грн/кг.

То же касается свеклы: 25 грн в Минобороны и 13,5 грн в ГПСУ; лук – 42 грн у Минобороны и у Госпогранслужбы по 17-26 грн/кг.

Также Минобороны законтрактовало гречневую крупу по 83 грн/кг, а ГПСУ в пределах 53-56 грн, масло 109 грн и 58,6 грн соответственно. При этом стоимость куриных яиц за штуку при закупке ГПСУ составляет 5,10-6,60 гривен.