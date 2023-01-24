Масштабный скандал в Минобороны: кто стоит за компанией, которая получила контракт с космическими ценами на продукты

За скандальной компанией "Актив компани", которая выиграла тендер на поставку Минобороны продуктов на 13,16 млрд грн с завышенными ценами, может стоять Дмитрий Крючков. Буквально за несколько месяцев до подписания контракт "Актив компани" возглавил Валерий Мелеш, который ранее работал в компании Крючкова.

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По информации OBOZREVATEL, Крючков вместе с его братом Леонидом продолжают контролировать поставки в армию. А их конкуренты – известные коррупционеры, которые используют подставные фирмы и с завидной регулярностью выигрывают тендеры на поставку товаров военным.

"Актив компани": кто на самом деле зарабатывал на продуктах для Минобороны

Компания, которая попала в громкий скандал, действительно в течение семи лет ведет хозяйственную деятельность. Они принимают участие в тендерах, подали 11 жалоб в Минобороны (были не довольны результатами тендеров), и одну – в Государственную уголовно-исполнительную службу Украины. Продукты у компании закупали и военные части (1471, 3045) и непосредственно МО.

"Актив компани" хоть и жаловалась на конкурентов, и сама не отличается безупречной репутацией. В 2019-м открыли досудебное расследование из-за возможной фальсификации документов руководством компании. Чтобы поставлять говядину, они предоставили фальшивый сертификат.

Ранее они участвовали в тендерах стоимостью до 2 млн грн (открытые данные Opendatabot). Поставляли сухпайки и говяжие консервы. Но после того, как Министерство обороны перестало публиковать информацию о закупках, ситуация для "Актив компани" резко изменилась. Теперь они получили право поставлять продукты на 13,16 млрд грн (!).

Основала компанию Татьяна Шеремет, которая ранее была директором "Одесского военторга". После свой бизнес она передала Владимиру Сагайдаку, после него собственником числился Виталий Автенюк и только за несколько месяцев до громкого тендера в компанию пришел новый собственник - Валерий Мелеш. Житель Белой Церкви Киевской области настоящий профи в закупках для армии. Он руководил госпредприятием "Белоцерковский военторг" Министерства обороны, а также трудился в компании "ДП Механизации".

"ДП Механизации" – хорошо известная участникам рынка компания. Ее основала ООО "Киеврембуд" Дмитрия Крючкова, однако по словам источников к ней имеет отношение его брат Леонид. Как утверждают собеседники OBOZREVATEL, именно он и является выгодоприобретателям от последней громкой удачи "Актив компани" с тендером на миллиарды гривен. Дмитрий Крючков- народный депутат пятого созыва, известный предприниматель и фигурант десятков громких журналистских расследований.

Его брат Леониод – депутат Киевсовета пятого созыва (БЮТ) и собственник группы компаний "Орум групп". Именно после назначения менеджера братьев Крючковых компания получила рекордный тендер и вляпалась в крупный скандал. Дмитрий Крючков - фигурант дела НАБУ о разворовывании миллионов гривен из облэнерго, также имеет свои интересы и в поставках продовольствия для армии.

Мнимая конкуренция от Минобороны

Ключевыми поставщиками для Минобороны является семейство Чечеткиных, Андрей Адамовский и братья Крючковы, утверждают источники OBOZREVATEL. Они поставляют не только продукты. При этом для того, чтобы занять позицию рядом с ними, недостаточно заявить о своем желании поставлять товары в армию.

Более того, существует жесткая конкуренция между избранными поставщиками. Вскоре журналистам могут слить еще ряд контрактов, где стоимость товаров для Мионобороны значительно выше рыночной. При этом контракты "Актив компани" по словам собеседников OBOZREVATEL передали именно Чечеткины.Коррупцию в Минобороны преодолеть очень сложно. Когда одна компания закрывается, на ее месте появляются десятки других. К примеру, по одному номеру телефона с "Актив компани" оформили еще около десятка компаний.

Кто такие братья Крючковы

Дмитрий Крючков около года скрывался от украинского правосудия в Германии и был задержан в 2018-м на границе с Австрией, когда ехал в Зальцбург. НАБУ подозревало его в ущербе, который он нанес "Запорожьеоблэнерго" в размере 346 млн грн.

Но уже в 2019-м Крючков давал интервью журналистам. Он вышел из тюрьмы в Германии под залог, вернулся в Украину. Его бра Леонид продолжил заниматься строительством. Он планировал снести в центре Киева на улице Антоновича историческое здание и построить многоэтажку. Его супруга Антонина Слипченко оформила на себя ряд компаний (среди которых "Контур Девелопмент), дело Крючковых продолжилось.

Несмотря на смену власти и череду скандалов, аресты и суды, коррупционеры, которые научились воровать десятки и сотни миллионов, придумывают все новые и новые схемы. Они не могут заниматься бизнесом, однако умеют коррумпировать чиновников и находить возможности, как получить из бюджета больше.

И тот факт, что за несколько месяцев до скандального контракта с "Актив компани" ее возглавил менеджер Крючкова доказывает: полученные навыки продолжают успешно использовать и в других отраслях.