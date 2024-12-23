Dior на разлив, Gucci по лицензии и Armani с рук: как обойти ловушки парфюмерного онлайн-шопинга

Предновогодний шопинг – это настоящая магия: праздничные витрины, выгодные покупки и предвкушение чего-то особенного. Заманчиво выглядят онлайн-предложения, обещающие "фантастические скидки" до 90% на брендовые товары. Но в поисках подарков важно не потерять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенничества. Включайте скептика и внимательно анализируйте, что стоит за "финальными распродажами" и "беспрецедентными акциями" — не обманчивые ли ловушки интернет-аферистов?

Мы уже писали, что одной из самых любимых категорий товаров, подделки на которые активно распространяют мошенники в интернете, является элитная парфюмерия. В преддверии праздников эта проблема становится еще более актуальной, ведь ароматы от Dior, Gucci, Armani и других известных брендов относятся к самым желанным подаркам "под елку".

Так что напомним основные правила безопасности при покупке онлайн:

Крайне заманчивые и громкие рекламные слоганы должны вызывать подозрение. Фразы типа "Распродажа остатков", "Все духи по одной цене", "Скидки до 90% на французские ароматы" должны срабатывать как сигнал тревоги.

Внимательно смотрите, куда ведет ссылка из рекламы. Если на одностраничный сайт с ограниченным ассортиментом – смело его закрывайте. Создать такую ​​торговую площадку может кто угодно, без разрешений и ответственности перед потребителями. Если вы переведете деньги на счет ФЛП или чью-то персональную карту и получите какую-то неизвестную жидкость в загадочном флаконе, жаловаться будет некому.

И самое главное правило: покупать элитную парфюмерию нужно у продавцов, которые имеют опыт работы на рынке, сеть магазинов не только онлайн, но и офлайн и штат подготовленных профессиональных консультантов. Самый известный реализатор элитной парфюмерии, работающий на рынке Украины уже более 25 лет – BROCARD.

Это базовые правила, которые нужно усвоить всем любителям "парфюмерного" онлайн-шопинга. Но профессиональные мошенники и продавцы-любители изобретают все новые схемы сбыта несертифицированных товаров. Вот несколько из них.

Разливная парфюмерия. Это откровенная подделка. Точнее, как объясняют эксперты BROCARD, копии популярных ароматов, отдаленно напоминающие оригинал. Такие аромат изготавливают без ведома и согласия владельцев бренда где-нибудь в Турции или в подпольных "цехах" на территории Украины.

Ароматы на распив. Такие предложения можно часто встретить в Instagram. Продавцы объясняют, что покупают флаконы большой емкости, а затем распределяют ароматы по 2-5 мл с помощью шприца. Действительно ли парфюм оригинальный, где его купили, как хранили, не истек ли у него срок годности – ответов нет.

Остатки во флаконе. Это то, что осталось в фирменном флаконе после распития. При этом наличие "родного" флакона бренда кажется доказательством оригинальности. Но ведь покупать оставшуюся "на дне" жидкость после всех манипуляций со шприцами почему-то нет желания… Хочется себя уважать.

Парфюмы "с рук" от частных продавцов. Сегодня элитную парфюмерию можно найти и на разных платформах онлайн-объявлений. Кто-то продает собственные духи, потому что просто нужны деньги, а кто пытается делать на этом свой маленький бизнес. Риск попасть на некачественный товар здесь слишком высок.

Делаем выводы. Когда речь идет о покупке элитной парфюмерии – особенно в подарок – не стоит рисковать! Вы и ваши близкие достойны лучшего. Не попадайте на крючок "окончательных сейлов", десять раз подумайте, прежде чем покупать ароматы "на разлив", "на распив" и "с рук". Хотите получить радость от покупки вожделенного аромата – обращайтесь к сети, которая гарантирует его качество и оригинальность. К примеру, уже к упомянутому BROCARD. Там вы точно получите продукт, о котором мечтали. Еще и по выгодной цене, ведь акции с хорошими скидками здесь проводятся регулярно.