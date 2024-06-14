Осторожно, интернет-мошенничество: как обезопасить себя от покупки подделок элитной парфюмерии

Развитие интернет-торговли – глобальный тренд, получивший мощный импульс во время эпидемии COVID. А полномасштабная война окончательно изменила раздел между офлайн- и онлайн-торговлей в пользу последней.

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В этом не было бы ничего плохого, если бы параллельно с расцветом онлайн-продаж не расцветало интернет-мошенничество. Мы уже не раз писали об этой проблеме, но она, к сожалению, остается актуальной. Предлагаем еще раз просмотреть список "правил безопасности" для покупок в интернете на примере элитной парфюмерии, пользующейся особой "популярностью" среди мошенников. Составить его редакции помогли эксперты BROCARD, которые знают все "подводные камни" отечественного парфюмерно-косметического рынка.

Правило 1. Выбирайте надежный онлайн-магазин. Искать брендовые продукты следует там, где они имеют право находиться: на собственных онлайн-площадках брендов и на сайтах официальных представителей. Потому выбирайте известных и авторитетных продавцов – тех, у кого обычно есть и физические магазины, куда можно зайти, чтобы увидеть флакон вожделенного парфюма "вживую", взять его в руки, почувствовать, как "звучит" аромат именно на вашей коже.

Правило 2. Не ведитесь на уникальные предложения! В лентах соцсетей часто выпадают очень привлекательные предложения. "Финальная распродажа в связи с ликвидацией склада", "Скидка -90% на все ароматы", "Элитная парфюмерия по единой цене 299 грн". Такие рекламные объявления следует воспринимать как "красные флажки". Мировые бренды никогда не распродают свою уникальную продукцию по цене моющего средства.

За 10-15 евро можно купить разве что подделку, произведенную местными "знатоками парфюмерного дела" в подпольном цехе. Видео с таких производств можно найти в YouTube, но эстетическое удовольствие от их просмотра вы вряд ли получите.

Правило 3. "Следите за руками" – проверяйте ресурс. Реклама суперскидок "на все и сразу" обычно встречается на загадочных онлайн-площадках, чье название ничего вам не говорит. Обязательно проследите, куда ведет реклама, обещающая Gucci за 299 гривен. На официальный сайт бренда или сайт продавца, имеющего право продавать этот бренд в Украине? Совпадает ли название этого сайта с указанным в рекламе? Мошенники могут "маскироваться" под известный бренд вроде BROCARD. В какой стране и на каком домене зарегистрирован сайт? Запомните, что у официальных сайтов украинских компаний адрес выглядит так: "название компании.ua".

Правило 4. Не покупайте парфюмерию на разлив или распив. Об этих схемах продаж можно подробно прочитать в блоге BROCARD. В интернете и Instagram активно предлагают духи известных мировых брендов на распив. Аргумент: зачем вам покупать флакон на 100 мл? Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, если аромат вам незнаком, он может не очень понравиться. Лучше купить несколько ароматов по 2-3 мл, чтобы протестировать разные композиции.

Логично? Кажется, что да. Но возникают вопросы. Какая технология используется при распиве? Соблюдают ли здесь элементарные санитарные нормы? Действительно ли аромат оригинален? Проверить это невозможно.

Относительно разлива "дорогой парфюмерии" из литровых емкостей где-то в переходе вы серьезно думали, что владельцы брендов Dior, Armani, Gucci отдадут кому-то свои парфюмерные шедевры в "кадках", буквально как пиво? Заинтересовавшись таким "привлекательным" предложением, вы купите дешевую подделку, которая может вызвать проблемы со здоровьем.

Вывод. "Играть в рулетку" с онлайн-мошенниками, постоянно оттачивающими свой "профессионализм", дело опасное и безнадежное. Определить подделку по фото на экране невозможно. Поэтому единственный разумный выход – покупать элитную парфюмерию у авторизованных продавцов: офлайн или онлайн. Что касается цены, то можно найти дисконты и на официальных сайтах. К примеру, на BROCARD.UA периодически бывают скидки до 70%, и здесь вы гарантированно приобретете оригинал.