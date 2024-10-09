Дети в СССР считали лакомством: что такое солдатская соль

Каких только вкусностей сейчас не увидишь в наших магазинах – от сладостей до деликатесов. Однако совсем не так все было во времена СССР, поэтому, чтобы подразнить свои вкусовые рецепторы, советские дети иногда находили странные и даже опасные способы.

Видео дня

Одним из таких лакомств была так называемая "солдатская соль". OBOZ.UA рассказывает о ней подробнее. Но сразу предупредим, что повторять этот гастрономический эксперимент не стоит.

Чтобы приготовить "солдатскую соль", нужен был только коробок спичек. Одну из них доставали, поджигали и ждали несколько секунд, пока перегорит головка. Вот эту горелую серу и отправляли в рот. Говорят, что по вкусу она была солоноватая но с ощутимым ароматом дыма.

Откуда появилось название "блюда", неизвестно. Одна из версий говорит, что по городской легенде во время Второй мировой войны люди солили пищу золой, ведь обычной соли у них не было. Также связывали появление названия с солдатским фольклором – армейский юмор в СССР был весьма специфичен.

Но почему не следует повторять этот кулинарный эксперимент? Во-первых, из-за того, что погашенная спичка содержит немало продуктов горения, которые сами по себе являются канцерогенными соединениями. К тому же в ее головке содержится свинцовый сурик – токсичное вещество, которым можно сильно отравиться. Ну и вдобавок в современных спичках может содержаться больше химических примесей, чем в советских – это обеспечивает им более легкое поджигание и более ровное горение. Но при этом эти вещества могут быть более токсичными по своему составу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем в СССР готовили апельсиновый майонез, кто его мог приобрести и почему этот продукт так и не прижился.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.